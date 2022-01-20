Gümüşhane’de kar tatili bir kez daha uzatıldı

Gümüşhane’de önceki günden beri etkili olan ve çok sayıda köy yolunun kapanmasına neden olan kar yağışının ardından okullar bir kez daha tatil edildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden, ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 21 Ocak 2022 Cuma günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır. Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir" denildi.