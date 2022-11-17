Gümüşhane’de erozyonla mücadele için yürüdüler

TEMA Vakfı Gümüşhane Şubesi 14-20 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası nedeniyle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Gümüşhane’de 14-20 Kasım Erozyonla Mücadele Haftası nedeniyle TEMA Vakfı Gümüşhane Şubesi tarafından bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Biyolojik çeşitliliğe ve biyolojik çeşitlilik kaybının nedenlerine dikkat çekmek amacıyla, “Biyolojik çeşitlilik iklimimiz, şifamız, gıdamız ve mirasımızdır” sloganıyla bir araya gelen katılımcılar Gümüşhane Belediyesi önünden Gençlik Merkezine kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından vatandaşlara meşe palamudu hediye edilerek açılan stantla vatandaşlara erozyonla ilgili bilgiler verildi.

“Erozyonla mücadele biyolojik çeşitliliğin de korunması demektir”

Erozyonla birlikte topraktaki biyolojik çeşitliliğin ve biyolojik aktivitenin azaldığına dikkat çeken TEMA Vakfı Gümüşhane Şube Başkanı Selami Öktem, “Toprak, karadaki tüm canlıların yaşamını sağlayan ve iklimi düzenleyen bir doğal varlıktır. Böcekler, mantarlar, kuşlar, sürüngenler, memeliler gibi karadaki tüm tüketici canlı gruplarının yaşamı bitkilere bağlıdır. Bitkilerin yaşamı ise; kökleriyle tutunabileceği toprağa, topraktaki suya, besin elementlerine ve toprak canlılarına bağlıdır. Başta azot olmak üzere topraktaki çok sayıda besin elementini bitkiler için kullanılır hale getiren topraktaki canlılardır. Hatta bitkilerin hastalıklara karşı dirençli, sağlıklı olmasını sağlayan da toprağın erozyona karşı direncini artıran da toprak canlılarıdır. İçinde canlıların bulunmadığı toprak üretken değildir, ölüdür. Sağlıklı bir kaşık toprakta dünyadaki insan sayısından fazla canlı bulunur. Toprak canlılarının en yoğun olduğu kısım ise; organik maddenin en yüksek olduğu üst topraktır. Ne yazık ki erozyon, onların yaşam ortamı olan üst toprağı alıp götürüyor. Erozyonla birlikte topraktaki biyolojik çeşitlilik ve biyolojik aktivite de giderek azalıyor. Bu nedenle, erozyonla mücadele sadece toprak üretkenliğinin ve sağlığının korunması değil, üzerinde yaşattığı bitkilerin ve diğer canlıların yani biyolojik çeşitliliğin de korunması anlamına geliyor” dedi.