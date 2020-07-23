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Gümüşhane’de 2 kilogram reçine esrar ele geçirildi
GÜMÜŞHANE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ AFGAN UYRUKLU İKİ KİŞİNİN ÜZERİNDE 2 KİLOGRAM REÇİNE ESRAR ELE GEÇİRDİ. ŞAHISLAR TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
GÜMÜŞHANE 23.07.2020, 22:34
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Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu 2 kişinin üzerinde 2 kilogram reçine esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Çevre Yolu tünellerini yürüme geçmeye çalışan ve ülkeye kaçak yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklu R.A (20) ve K.K’dan (19) şüphelenen emniyet ekipleri şahısların üzerinde arama yaptı. Arama sonucunda şahısların bel bölgesine sarılı vaziyette sıkıştırılmış poşet içerisinde 2 kilogram reçine esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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