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Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. yılında Gümüşhane’de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83.yılında Gümüşhane’de düzenlenen törenlerle anıldı.

GÜMÜŞHANE 10.11.2021, 14:06
Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. yılında Gümüşhane’de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83.yılında Gümüşhane’de düzenlenen törenlerle anıldı.

Anma programı ilk olarak Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtında başladı. Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen’in şehit aileleri ve gazilerle çelenkleri anıta sunmasının ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak bayraklar yarıya indirildi.

Siren seslerinin çaldığı bu anlarda Gümüşhane’de hayat dururken caddelerdeki vatandaşlar da saygı duruşuna eşlik etti. İstiklal Marşı’nın okunması ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından buradaki etkinlik sona erdi.

Anma programı ise Gümüşhane Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Fuaye alanında resim sergisinin gezilmesinin ardından Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program icra edildi.

10 Kasımların Atatürk’ü anlama ve Atatürk’ün yolunu iyi belirleme noktasında idrak vesilesi olması gerektiğini vurgulayarak salonu dolduran gençlere seslenen Vali Taşbilek, “Gençler Gazi Mustafa Kemal Atatürk devletin yaşadığı sıkıntıları, milletin yaşadığı sıkıntıları görerek 19 Mayıs 1919 da Samsun’da başlattığı destansı mücadelede güvendiği tek bir unsur vardı. Yüce Türk milleti, milletin evlatları. Milletinin esir olmayacağını, milletinin hür ve bağımsız yaşama arzusunu en iyi bilen Atatürk olduğu için milletine güvenerek bir yola çıktı. O yolda arkadaşlarıyla, kahraman silah arkadaşlarıyla, milletimizin necip evlatlarıyla beraber destansı bir mücadele verdi ve o mücadeleyi 7 düvele, bütün tarihe kahramanlık hikayesi olarak yazdırdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman arkadaşları kurdukları Cumhuriyeti de muasır medeniyetler seviyesine taşıma noktasında çok büyük bir gayret, azim, fedakarlıkla çalışarak cumhuriyetin bugünlere gelmesine vesile oldular. Bugün bu Cumhuriyet sizlere emanet. Büyük bir bedelle, temelinde kan ve gözyaşı olan Cumhuriyeti, devletimizi çok yüksek seviyelere, muasır medeniyetlerin de ötesine taşıma görevi sizin. Sizler bu görevi yerine getirirken her şeyden önce birbirinizi çok sevmek zorundasınız” şeklinde konuştu.

“Milletin evlatları olarak sizlere çok büyük bir güvenle inanıyoruz”

“Kışkırtma ve tahrikler karşısında birbirinizden şüphe duymadan, hepimizin ortak varlığı, şeref simgesi olan şanlı devletimizi, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatma noktasında el ele, gönül gönüle, omuz omuza büyük bir mücadele ile dünyayı anlayarak, dünyayı özümseyerek, onların da önüne geçecek bir çalışmayla, çalışkanlıkla sizin omuzlarınızda yükselecek bir Türk devleti var” ifadelerini kullanan Vali Taşbilek, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bunun sorumluluğu, bunun bütün yükü sizlerin omuzunda. Bizde milletin evlatları olarak sizlere çok büyük bir güvenle inanıyoruz. Allah’ın izniyle siz atalarımızın başardığını çok daha ileri noktalara taşıma noktasında büyük gayretler göstereceksiniz. Ve aldığınız emaneti kıyamete kadar sizden sonrakilere devrederek birlik, beraberlik içerisinde bu devletin payidar olmasını, kıyamete kadar var olmasını sizler sağlayacaksınız.”

Okul müdürü Abdulhaki Turhal’ın günün anlam ve önemiyle ilgili konuşması ve bir öğrencinin Atatürk’ün hayatıyla ilgili yazıyı okumasının ardından aynı okul öğrencileri tarafından “Bir ömrün hikayesi” konulu oratoryo gösterisi sahnelendi.

Atatürk Haftası nedeniyle düzenlenen "Atatürk’ü anlamak" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program son buldu.

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