Damla Projesi Gönüllüleri Gümüşhane’de

Gümüşhane’de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi çerçevesinde Gümüşhane’ye gelen 24 gönüllü genç Gümüşhane’ye geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönüllülük esasına göre hayata geçirilen Damla Projesi gönüllüsü 24 genç Gümüşhane’ye gelerek hem gönüllere dokundu hem de kentin tarihini ve kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Proje çerçevesinde çevre temizliği ile birlikte şehit ailelerini ve şehit kabirlerinin ziyareti gibi birçok sosyal sorumluluk etkinliği de gerçekleştiren 24 kişilik öğrenci grubu son olarak Gümüşhane Valiliği toplantı salonunda Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ile bir araya gelerek, proje çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Gümüşhane halkıyla sohbet etmeyi çok sevdiğini söyleyen Fırat Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi Sudanlı Ahmed Eltayeb, “Biz Damla Gönüllüleri Hareketi olarak burayı ziyaret etmeye, Gümüşhane’de 10 günlük gönüllülük faaliyetlerinde bulunmak için geldik. Gümüşhane’nin halkıyla sohbet etmeyi sevdik. Türkiye’ye geleli 11 ay oldu geldiğimden beri gönüllüyüm. Biz burada çevre temizliği, dezavantajlı aileleri ziyaret ve şehit aileleriyle bir araya gelerek kabirlerinde ziyaret ederek dua okumak ve bir gülümseme bırakmak bizim amacımızdı.” dedi.

Ziyaretin ardından Damla Projesi gönüllüsü gençler tarafından Vali Taşbilek’e plaket verilerek, Damla Projesi rozeti takıldı.