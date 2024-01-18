Medical Point Gaziantep Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Aylin Gül, boyun bölgesinde olabilecek kitleler hakkında bilgi verdi.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Aylin Gül, “Boyun Lenf bezleri, vücudun hemen her bölgesine yayılmış olan lenfatik sistem (Akkan) adlı bağışıklık sisteminin bir parçasıdır” dedi.

Boyunda yüzeysel ve derin yerleşimli olmak üzere 200-300 kadar lenf bezesi olduğuna dikkat çeken Profesör Doktor Gül, “Lenf bezlerinin boyunda çene altında, kulak ön ve arkasında, boyun orta hattı ve yanlarında, boyundaki en büyük kasın üst, orta ve altında gruplaştıklarını belirterek, boyundaki lenf bezelerinden lenf kanseri (Lenfoma) olarak gelişebildiği gibi ağız, boğaz, gırtlak ve tiroid kanserleri de boyundaki bezelere yayılarak boyunda kitle şeklinde bulgu verebilir” ifadelerini kullandı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Aylin Gül, “Boyunda ele gelen beze olduğunda kişiler hemen endişeye kapılmamalıdır. Çünkü solunum yolu enfeksiyonları, diş enfeksiyonları, tükürük bezi taşları ya da enfeksiyonları da buradaki bezelerde geçici büyüme yapabilir. Ancak birkaç haftadan uzun süren, küçülmeyen hatta büyüyen boyun kitleleri kanser için şüphelidir. Özellikle ailede lenf kanseri, baş boyun bölgesi kanseri öyküsü olan ve yoğun sigara, alkol tüketimi olanlarda kanser riski kat kat yüksektir. Bu durumda ayırıcı tanı için, hasta mutlaka bir Kulak Burun Boğaz uzmanına muayene olmalıdır’’ diye konuştu.