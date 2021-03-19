بدأ لقاح Covid-19 على شكل بخاخ للأنف تجارب سريرية

دخل أول لقاح محلي لفيروس كورونا الجديد بخاخ أنفي تم تطويره بشكل مستقل من قبل شركة Haihua Biological في مرحلة التجربة السريرية. تم تطوير لقاح بخاخ الأنف بناءً على تقنية إعادة التركيب الجيني. يتميز اللقاح الجديد بإنتاج سريع للأجسام المضادة (يمكن إنتاج الأجسام المضادة الوقائية في ٧ أيام) ، والاستخدام المريح ، والترويج السريع للتلقيح في التجارب على الحيوانات المكتملة.



نظرًا لأن الفيروس التاجي الجديد ينتقل بشكل أساسي من خلال الجهاز التنفسي ، يتم إعطاء اللقاح في التجويف الأنفي ، والذي يمكن أن يتسبب في استجابة مناعية أوسع في جسم الإنسان من الحقن العضلي ويمكن أن يحقق بسرعة مناعة الغشاء المخاطي والمناعة الخلوية والمناعة الخلطية.



قال كبير علماء Haihua Biological Li Mingyi إن لقاح رذاذ الأنف COVID-19 يمكن أن يغطي الجسم بالكامل في ٣-٥ أيام. ليس فقط أنها مريحة وسريعة الاستخدام ، عملية إنتاج اللقاح بسيطة ، التكنولوجيا ناضجة والموارد المادية واسعة ، وبالتالي فإن تكلفة الإنتاج منخفضة نسبيًا.



ما هو الفرق بين لقاح بخاخ الأنف ولقاح الحقن؟

لقاح فيروس إنفلونزا رذاذ الأنفي COVID-19 ، الذي طورته جامعة شيامن وجامعة هونج كونج وبكين وانتاي للتكنولوجيا الحيوية ، بدأ التجارب السريرية في سبتمبر من العام الماضي.



لقاح فيروس الأنفلونزا الجديد الناقل عن طريق رذاذ الأنف هو إدخال شرائح جينية جديدة لفيروس كورونا في ناقل فيروس الأنفلونزا لصنع لقاح حي لناقل الفيروس ، وبالتالي تحفيز جسم الإنسان على إنتاج استجابة مناعية ضد فيروس كورونا الجديد. أيضًا ، من حيث طرق التطعيم الاختلاف الأكبر هو أن لقاح بخاخ الأنف يُحقن من تجويف الأنف على عكس الحقن العضلي التقليدي.

مصدر راديو الصين الدولي

وكالة أنباء هيبية