Zonguldak’ta engelli ve kamu görevlilerine 1 gün izin

Zonguldak Valiliği, kuvvetli sağanak yağışın il genelinde devam etmesi sebebiyle 28 Haziran tarihinde engelli ve hamile kamu görevlilerine 1 gün izin verileceğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre kuvvetli sağanak yağışın devam edeceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde engelli ve hamile kamu görevlilerinin 28.06.2022 tarihinde 1 gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" denildi.