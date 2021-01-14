Zonguldak-Ereğli karayolu kar nedeniyle kapandı
Zonguldak’ta aniden başlayan kar yağışı nedeniyle Zonguldak-Ereğli karayolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Ağır tonajlı araçların yolda mahsur kalması nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Zonguldak’ta aniden başlayan kar yağışı nedeniyle Zonguldak-Ereğli karayolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Ağır tonajlı araçların yolda mahsur kalması nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Zonguldak-Ereğli karayolunda aniden bastıran kar yağışına sürücüler hazırlıksız yakalandı.
Kdz. Ereğli istikametine seyir halindeki ağır tonajlı bir araç kayarak ters dönerek kaza yaptı. Bir ağır tonajlı aracın da yolda mahsur kalması üzerine kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Vatandaşlar dakikalarca yolun açılmasını bekledi. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı.
Bölge Trafik Müdürlüğü’ne bağlı ekipler karayolunun açılması için çalışma yaptı. Mahsur kalan vatandaşlar durumu fırsat bilerek karda eğlendi. Kaza yapan araçlar için bölgeye çok sayıda çekici yönlendirildi.Kilometrelerce uzunluğundaki kuyruk ise drone ile havadan da görüntülendi.
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|20
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|16
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|3
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|O
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|32
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|17
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|17
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|5
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|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
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|30
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