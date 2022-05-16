Zeytinburnu’nda sivrisinek ile mücadele

Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan sivrisinek ve karasinek sorununa erkenden çözüm üreten Zeytinburnu Belediyesi, 13 mahallede kanal sisleme çalışması yaparak larva oluşumunun önüne geçti.

Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ilçedeki tüm kanal sistemlerine sisleme çalışması yaparak, havaların ısınmasıyla oluşacak sivrisinek ve karasinek sorununa erkenden önlem aldı. Kanal sisleme çalışması yöntemi, özellikle sivrisinek oluşumunun henüz larva aşamasındayken önüne geçilmesinde etkin bir yöntem olarak kullanılıyor. Şimdiye kadar ilçede bulunan 13 mahallede 4’er defa kanal sisleme çalışması yapan Zeytinburnu Belediyesi, aynı zamanda ilçede kaynak olabileceği göz önünde bulundurulan yağmur suyu birikintilerinde de larva mücadelesi çalışmalarını rutin olarak yürütüyor.

Yaz döneminde daha yoğun bir çalışma yürütülecek

Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte vektörle mücadele çerçevesinde her mahalleye haftada iki defa ilaçlama yapılacak şekilde çalışmalarını yürütecek. Ayrıca cumartesi günleri ilçedeki 13 mahallenin tamamında, ana caddeler ilaçlanacak. Araç filosuna ilaveler yapan Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde bulunan; park, bahçe, refüj, yeşil alan, site gibi ağaçların ve yeşil alanların yoğun olduğu yerlerde sivrisinek ve karasinek ile mücadeleye devam edecek.