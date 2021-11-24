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Zeytin sezonu ile birlikte yağhanelerde de yoğunluk başladı

Aydın’da zeytin sezonunun başlaması ile birlikte yağhanelerde de yoğunluk yaşanmaya başladı.

Genel 24.11.2021, 14:28
Zeytin sezonu ile birlikte yağhanelerde de yoğunluk başladı

Aydın’da zeytin sezonunun başlaması ile birlikte yağhanelerde de yoğunluk yaşanmaya başladı.

Evliya Çelebi’nin ’Dağlarından yağ, ovalarından bal akan şehir’ olarak tabir ettiği Aydın’da zeytin sezonu başladı. Aydın’daki çiftçilerin önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytinler özenle ağaçlardan toplanarak yağhanelere getiriliyor. Son sistem teknoloji ile donatılan yağhanelerde sıkılan zeytinlerden elde edilen zeytinyağlarının litre fiyatı üreticileri de mutlu ediyor. Zeytin sezonu ile birlikte işleri yoğunlaşan yağhane sahipleri ise talepleri yerine getirmek için tam kapasite ile çalışmalarını sürdürerek çiftçilere hizmet ediyor.

"Yağ verimi güzel"

Yaz aylarında yaşanan kuraklığa rağmen yağ veriminin güzel olduğunu aktaran İncirliova ilçesindeki bir yağhanenin sorumlusu Oğuzcan Ballı, "Şu anda işlerimiz çok şükür güzel gidiyor. Kuraklığın etkisi de maalesef görüldü. Zeytinler yağışların olmaması nedeniyle fazla büyüyemedi. Bu sene aslında sezon da biraz erken başladı diyebiliriz. Buna sebep olarak da zeytinin dökülmesini gösterebiliriz. Kuraklıktan dolayı zeytinler dökülerek telef oluyor. O yüzden erken hasat yapılıyor. Tüm bunlara rağmen yağ verimi güzel" dedi.

"Soğuk sıkım zeytinin besleyiciliğini kaybetmiyor"

Yağhanede soğuk sıkım yapıldığını ifade eden Ballı, "Burada çiftçilerimizin yararına olacak her şeyi düşündük. Mesela ilk olarak çuvalda bekleyen zeytin asit yapar. Üreticiyi korumak adına zeytinleri çuvallarda bekletmiyoruz. Özel olarak hazırlanan kasalara aldığımız zeytinleri sonra kantarda tartarak sıkım işlemine başlıyoruz. Bu bölümde teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar yararlanıyoruz. Kimsenin mahsulü diğerininki ile karışmıyor. El değmeden sıkılan zeytinler son olarak bidonlara doldurularak sahiplerine teslim ediliyor. Burada soğuk sıkım yapıyoruz. Sıkım evresinde zeytin hamurunun içerisine sıcak su koymuyoruz. Suyu sadece 27 derece olarak boruların içerisinden geçirerek kazanımızı ısıtıyoruz. Soğuk sıkım sayesinde zeytinin mineralleri kaybolmuyor. Zeytin besleyici özelliğini koruyor, yağını sıcak su ile yakmıyoruz" diye konuştu.

Yağhaneye zeytinlerini getiren 63 yaşındaki İncirliovalı çiftçi Şükrü Uyar ise, "Durum çok şükür iyi. Kuraklığın etkisi haliyle görülüyor. Yağışların olmayışından dolayı yağ oranı biraz düşük gibi ama olsun. Allah’a çok şükür yine de mahsulümüz oldu, işleyip sıktırabildik" ifadelerini kullandı.

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