Zabıtadan fiyat artışlarına sıkı denetim

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sürekli fiyat artışı gözlemlenen gıda ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İnegöl Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe halkının sağlığını korumak ve gıda üzerine üretim-satış yapan işyerlerinin hijyen kuralları başta olmak üzere uyması gereken kurallara uygunluğunu sağlamak adına farklı iş kollarına yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda son olarak sürekli fiyat artışı gözlemlenen gıda ürünlerine yönelik sıkı bir denetim gerçekleştirildi.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Son günlerde fiyatlarında sürekli artış olduğu gözlemlenen ayçiçek yağı, yumurta, tavuk ürünleri, sebze, meyve başta olmak üzere muhtelif gıda maddelerine yönelik haksız fiyat denetimi gerçekleştirilmiştir. Denetimi gerçekleştirilen ürünlerin özellikle cins, marka, gramaj, fiyat başta olmak üzere son kullanma tarihi, tazelik, hijyen koşulları ve benzeri huşularda denetim yapılmıştır. Farklı marka ve çeşitlerdeki 15 adet ürün kaleminde alış faturaları işletmelerden istenmiş olup, incelenmesi için İl Ticaret Müdürlüğüne gönderilmiştir.”