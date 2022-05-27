Z kuşağı nedir? Z kuşağı hangi yılları kapsıyor?

Z KUŞAĞI NEDİR?

2000'den sonrası doğanları kapsayan Z kuşağı, yaklaşık 18 milyon kişilik bir kitleyi ifade ediyor. Teknolojiden steril bir hayat yaşayan X kuşağı ardından gelen Y kuşağı, bilgisayar ve teknolojiye henüz yeni alışıyorken Z kuşağı tüm hızıyla teknolojiye ve değişime adapte oldu. hayatlarının "ilk gençlik" döneminde olan bu kitle, her an bir değişim ve devinim içinde. Kullandıkları teknolojik cihazların yanında giyim ve beslenme alışkanlıkları da bir X ve Y kuşağı ile çatışmalar oluşturuyor.

Z KUŞAĞININ GENEL ÖZELLİKLERİ

Psikolojik ve zihinsel açıdan hızlı gelişim gösterirler.

Ekip çalışmasına yatkın değillerdir.

Sosyal statüye ve eğitime önem verirler.

Bilgiye ve değişime açıktırlar.

Arkadaş edinmede zorlanırlar; içe dönüktürler.

Lükse ve teknolojiye önem verirler.

Ne istedikleri konusunda kendilerinden emindirler.

İmkansız kavramına uzaktırlar.

Özgüvenleri yüksektir.

Bağımsızlığa önem verirler.

İletişim kurmak için sosyal mecraları tercih ederler.

Ailelerinin korumacı tavırları vardır.

Analitik düşünme becerileri gelişmiştir.