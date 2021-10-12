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Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi

Yunanistan’ın Lasithi kentinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem, İzmir’de de hissedildi.

Genel 12.10.2021, 12:59
Yunanistan’daki deprem İzmir’de hissedildi

Yunanistan’ın Lasithi kentinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem, İzmir’de de hissedildi.

Merkez üssü Yunanistan’ın Lasithi kenti olan deprem, 6.3 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem, İzmir’de de hissedildi. Saat 12.10’da meydana gelen depremin 6.62 kilometre derinliğinde olduğu belirtilirken, 30 Ekim 2020’de 6.6 büyüklüğünde depremle sarsılan İzmirliler tedirginlik yaşadı. İzmirli vatandaşlar, 30 Ekim İzmir depreminin yıldönümüne sayılı günlerin kaldığı bu günlerde yaşanan depremle tedirgin olduklarını ve aynı acıları yaşamak istemediklerini dile getirdi.

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