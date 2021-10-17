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Yüksekova’da Mevlit Kandili idrak edildi

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili, tüm Türkiye’de olduğu gibi Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde de idrak edildi.

Genel 17.10.2021, 20:25
Yüksekova’da Mevlit Kandili idrak edildi

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili, tüm Türkiye’de olduğu gibi Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde de idrak edildi.

Tüm İslam aleminde olduğu gibi Yüksekova Müftülüğü tarafından Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) dünyaya teşrif etmesinin yıl dönümü münasebetiyle bir dizi program düzenlendi. Merkez İhsaniye Camisi’nde düzenlenen Mevlit Kandili programına, ilçenin cami imamları ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftülük görevlileri tarafından okunan Kuran-ı Kerim ve ilahi dinletisinin ardından Türkçe ve Kürtçe Mevlid-i Şerif okundu. Programda bir konuşma yapan Yüksekova İlçe Müftüsü Erol Kılıç, "Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem yeryüzünü teşrif etti. Bugün vesilesiyle mevlit gecesinde bir arada bulunuyoruz. Tüm Yüksekovalı kardeşlerimizin Mevlit Kandili’ni ve Mevlit-i Nebi tebrik ediyor, ilçemizde, ülkemizde ve tüm İslam aleminde, Efendimiz’in (S.A.V) sevgi muhabbetinin yaşanmasına vesile kılmasını yüce Mevla’dan niyaz ediyorum" dedi

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