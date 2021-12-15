İSTANBUL (AA) - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve MY Executive tarafından kurumların güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olmaları amacıyla hayata geçirilen "Yönetim Kurulu Üyeliği Mentorluk ve Geliştirme Programı" başladı.

TKYD açıklamasına göre, 16 hafta sürecek programda Aclan Acar, Ahmet Cemal Dördüncü, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Duygu Yılmaz, Feyyaz Ünal, Hurşit Zorlu, Mehmet Sami, Murat Selek, Murat Ülker, Orhan Turan, Perihan İnci, Dr. Tamer Saka, Tanyer Sönmezer, Tayfun Bayazıt ve Dr. Yılmaz Argüden'in de aralarında yer aldığı çok sayıda iş insanı ve profesyonel yönetici deneyimlerini paylaşacak.

Açıklamada programa ilişkin düzenlenen açılış törenindeki konuşmasına yer verilen TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, dünyanın yeni bir düzene evrildiği bu dönemde klasik iş yapma şekillerinin de geride kaldığını belirtti.

Bu dönüşüm sürecinde kritik bir rol üstlenen yönetim kurulu üyelerinin alışkanlıklarını değiştirmesi, yeni beceriler kazanması, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerini esas alan kurumsal yönetim üzerine kurulu bir yapı inşa etmeleri gerektiğini aktaran Saka, "Bunu şirket kültürlerine adapte edebilen şirketler; riskleri önceden görüp aksiyon alarak şirketlerin başarısını, sürdürülebilirliğini, güvenini ve itibarını koruyor." ifadesini kullandı.

Saka, yaşanacak değişimin yalnızca şirketleri değil, ülkenin ekonomik gelişimini ve toplumun refahını da olumlu etkileyeceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Eğer içinde bulunduğumuz ekosistemde bir aksilik varsa bu durum şirketlerimizi ve kurumlarımızı da sınırlayacaktır. Dolayısıyla iktisadi olarak çok daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte hareket etmeliyiz. Bu kapsamda şirketlerimizin güçlü bir yapı oluşturması için programımıza destek olan iş insanlarımıza, profesyonel yöneticilerimize ve programda yer alarak değişimi başlatan katılımcılara teşekkür ediyorum."



- "Güçlü yönetim kurulları, güçlü şirketler ve güçlü bir ülke ekonomisi anlamına geliyor"



MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın da şirketlerdeki yönetim kurulu yapısının, sürdürülebilir başarının anahtarı olduğunu vurguladı.

Yalçın, "Güçlü yönetim kurulları güçlü şirketler ve güçlü şirketler de güçlü bir ülke ekonomisi anlamına geliyor. TKYD, MY Executive ve Galatasaray Üniversitesi iş birliğiyle hazırladığımız Yönetim Kurulu Üyeliği Mentorluk ve Geliştirme Programımızın temelinde de bu anlayış bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, halihazırda yönetim kurulu üyesi olanlar, aile şirketlerinde yönetime katılan ya da katılmaya hazırlanan yeni nesil aile üyeleri, bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday C Level yöneticiler ve yönetim danışmanlarının katıldığı 16 haftalık program, "eğitim, tecrübe paylaşımı webinar’ları, mentor-menti görüşmeleri ve yönetim kurulu simülasyonu" olmak üzere toplam 4 bölümden oluşacak.

Yönetim kurulu simülasyonları ise Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliği ile fiziki olarak gerçekleştirilecek ve tüm katılımcılara katılım belgesi verilecek.

