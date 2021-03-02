Yıldıztepe hızla yükseliyor

Pandemi sebebiyle çalışmalara ara verilen Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi projesinde birinci etap inşaatı yeniden başladı. Çalışmaları inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, projenin zor kısmı olan alt yapı çalışmalarının tamamlandığını, üst yapı çalışmalarının başladığını belirtti.

Mudanya’nın doğal ve tarihî yapısına uygun olarak, her açıdan denizin görülebileceği şekilde projelendirilen Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi’nde pandemi sebebiyle bir süre ara verilen çalışmalar yeniden başladı. 405 metrekare geo duvar, 250 metrekare istinat duvarı, 3000 metrekare kapalı alan (18 dükkân, 12 adet kiosk) 150 araçlık otopark ve 3500 metrekare çevre düzenlemesi çalışmalarının yeniden başladığı projeyi yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe ile belediyenin mimar ve mühendislerinin de hazır bulunduğu incelemede bölge yapısına uygun yapıların birinci etap içerisinde projelendirildiğini, yılsonuna kadar faaliyete geçirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Türkyılmaz, “Bütün dünyayı saran pandeminin sebebiyet verdiği zor şartlara rağmen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak çalışmalarımıza yeniden başladık. Projemizin alt yapı kısmını oluşturan fore kazık yapılması, zemin sağlamlaştırma betonları, iksâ sistemleri (toprak tutma) gibi zor işleri tamamladık. Üst yapı çalışmalarımız başladı. Projemiz tamamlandığında yalnızca Mudanyalıların değil, Bursalıların buluşma noktası olacak. Mudanyalılar Yıldıztepe ile gurur duyacak” ifadelerini kullandı.