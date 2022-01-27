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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Cari işlemler dengesindeki iyileşmesinin güçlenerek devam etmesinin, önümüzdeki dönemde dış finansman ihtiyacını azaltarak, ülke risk birimini olumlu etkilemesi beklenmektedir. Bu çer
Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik son yolculuğuna uğurlanıyor
Yeşilçam’ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Şişli Belediyesi Başkanlık binasında bir tören düzenleniyor.
Genel 27.01.2022, 09:59
Yeşilçam’ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Şişli Belediyesi Başkanlık binasında bir tören düzenleniyor.
79 yaşında hayata gözlerini yuman Yeşilçam’ın usta ismi son yolculuğuna uğurlanıyor. Eski Şişli Belediye Başkanı olan Fatma Girik için Şişli Belediyesi Başkanlık binasında bir tören düzenleniyor.