Yeni Malatyaspor Token, Kointra’da

Yeni Malatyaspor Kulübü Token’in Kointra Borsası’ndan çıkartılması konusunda anlaşma sağlandı.

Yeni Malatyaspor Kulübü, Helenex ve Kointra üçlü bir protokol imzalayarak Yeni Malatyaspor Token’ın Kointra Borsası’ndan çıkartılması konusunda anlaştılar. Yapılan anlaşmaya göre Yeni Malatyaspor Token’ın üretim, pazarlama, satış ve diğer faaliyetleri Kointra Bilişim A.Ş. tarafından yönetilecek.

Yapılan ortak basın açıklamasında, “Anlaşmanın başta Yeni Malatyaspor camiası olmak üzere, Helenex’e ve Kointra’ya hayırlı olmasını dileriz. Yeni Malatyaspor Token’ının Kointra’da yatırımcı ile buluşacak olmasından çok mutluyuz. Malatya, gerek ekonomisi ile gerek sosyal hayatı ile Dünya Markası olmuş çok önemli bir şehrimiz. Yeni Malatyaspor Token’ın da bu büyük şehre yakışan büyüklüğü hızla yatırımcı teveccühü göreceğine olan inancımız tamdır. Yeni Malatyaspor’un taraftarı ile etkileşiminde yeni bir dönem başlıyor. Token’ımız sayesinde taraftarlarımız ile artık sadece maçtan maça değil, tüm zaman ve platformlarda buluşabilecek ve etkileşime girebileceğiz. Bu sayede, taraftarlarımızın katkılarından en üst seviyede faydalanabileceğiz. Blok zincir ve akıllı kontrat sistemleri sayesinde, camiamızın Sosyal Enerjisi, taraftarlarımız, yatırımcılarımız ve Kulübümüz için gelir potansiyeline dönüşebilecek ve bu da tekrar Token’ın finansal performansını daha üst seviyeye taşıyacaktır. Yeni Malatyaspor Token’ın Kointra’da listelenmesi ile artık Kulübümüz daha güçlü” denildi.

Yeni Malatyaspor Token’ın Kointra Borsası’ndaki işlemleri ile ilgili detayların kamuoyu ile önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.