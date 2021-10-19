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Yeni Fiat 500’e "Yılın Küçük Otomobili" ödülü verildi

- Yeni ve tamamen elektrikli Fiat 500’ün ödül koleksiyonu büyümeye devam ediyor

Genel 19.10.2021, 10:41
Yeni Fiat 500’e

İSTANBUL (AA) - Yeni Fiat 500, bu yıl dördüncü kez düzenlenen News UK Motor Ödülleri kapsamında “Yılın Küçük Otomobili” seçildi.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, yeni ve tamamen elektrikli Fiat 500’ün ödül koleksiyonu büyümeye devam ediyor.

Çok sayıda uluslararası ödül alan ve Avrupa'nın önde gelen elektrikli şehir otomobili olan 500, bu kez de İngiltere’de her otomobilin kendi segmentinde en iyi otomobil seçildiği News UK ödülleri kapsamında “Yılın Küçük Otomobili” ödülüne layık görüldü. News UK unvanına sahip otomotiv gazetecileri ve tüketiciler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Fiat 500’e verilen ödül, otomobilin İngiltere’de aldığı 10’uncu ödül oldu.

Pazara sunulduğu Mart 2020'den beri, Fransız Otomobil Ödülleri’nde “Yeşil Otomobil”, Driving Electric’te “Yılın Otomobili ve En İyi Küçük Elektrikli Otomobil” seçilen 500, ayrıca Alman “auto motor und sport” dergisi tarafından “2020 En İyi Tasarım” ödülü ile uluslararası “Red Dot Tasarım Ödülleri”nde “En İyi Tasarım Konsepti” ödüllerini aldı.

Yeni Fiat 500, Avrupa’da şehir otomobili segmentinde yaklaşık yüzde 28'lik pazar payı ile en çok satılan ilk otomobil, 12 ülkede şehir otomobili pazarında lider ve İtalya’da tamamen elektrikli araç pazarında en çok satılan otomobil oldu.

Ayrıca, Avrupa, İsrail ve Brezilya lansmanlarından sonra, ilk küresel, tamamen elektrikli şehir otomobili olma yolunda hızla ilerliyor.

#Fiat 500
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