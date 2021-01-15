Yazıcıoğlu davasında sanık Dursun Özmen reddi hakim talep etti

BBP Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayıyla ilgili dönemin İstihbarat Şube Müdürü eski Emniyet Amiri Dursun Özmen’in "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanmasına devam edildi. Özmen’in reddi hakim talebi reddedildi.

Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, merhum Yazıcıoğlu’nun yakınları ve avukatlar ile partililer katıldı. FETÖ’den tutuklu olan Dursun Özmen, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkeme salonuna bağlandı. Özmen’in mahkemeye daha önceden sunduğu dilekçede, yeni tanıkların dinlenmesinin de içinde bulunduğu talepleri davanın geldiği aşama nedeniyle reddedildi.

Hakim değişikliği olmasını istedi

Mahkeme heyeti tarafından savunma yapılması istenilen Dursun Özmen, suçlamaları kabul etmeyerek, kendisinin tutacağı özel avukat ile savunmasını hazırlamak için ek süre talep etti. Hakim tarafından kabul edilmeyen özel avukat isteği sonrası Özmen, hakim değişikliği olmasını istedi.

Reddi hakim talebini geri çeviren hakim, bu karara 7 gün içerisinde Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulunabileceğini ifade etti.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz ise, örgütsel bir yapının oluşturduğu bilgi kirliliği nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının sekteye uğradığını ve bu nedenle helikopterden yaralı kurtulanların yaşamını yitirdiğini söyledi.

“Dursun Özmen ve 10-15 arkadaşı en az 4 kişinin ölümüne sebep olmuştur”

Helikopterin, 2 askeri jetin yakınından uçması sonucu düşürüldüğü kanaatinde olduklarını söyleyen Yavuz, "Sanığın eyleminin sonuçları çok vahimdir. Bu eylemden Ali Orhan D, Orhan Ö, Mevlüt B, Mehmet K, Tamer Bülent D, Ramazan A, İsmail D. ile Ali K. de sorumludur. Belki de bu eylemde en zayıf halka sanıktır. Ortada örgütlü yapı tarafından gerçekleştirilen cinayet vardır. Bir şahsın FETÖ’ye hizmet etmesi için üye olması gerekmez, bir kısım görevliler bu olay sırasında FETÖ tarafından kullanılmıştır. Yazıcıoğlu’nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor" diye hazırladığı bilgi notunu okudu.

Arama kurtarma çalışmalarının sekteye uğratılmasına ve kişilerin mağduriyetine neden olduğu gerekçesiyle sanığın üst sınırdan cezalandırılarak 2 yıla kadar hapsini istediği mütalaasını yineledi. Duruşma 25 Ocak tarihine erteledi.