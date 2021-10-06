Yavuz sondaj gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Türkiye’nin ’Milli Enerji ve Maden Politikası’ kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla 2018’de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından satın alınan "Yavuz" gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti.

Türkiye’nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla 2018’de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından satın alınan "Yavuz" gemisi 14 Ağustos’ta Haydarpaşa Limanı’na yanaştı. TPAO’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz’deki ilk görevi için hazırlandığı belirtilerek, "Kule söküm işlemleri tamamlanan Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı’ndan ayrılarak Yenikapı açıklarına demirledi. Teknik hazırlıklar tamamlandıktan sonra Yavuz, Boğaz geçişini gerçekleştirerek Karadeniz’e hareket edecek" ifadeleri kullanıldı. Saat 11.40 sularında hareket eden Yavuz sondaj gemisi, saat 12.30 sularında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne ulaştı. Yavuz sondaj gemisi vatandaşların ilgi odağı oldu.