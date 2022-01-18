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‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ filmi gerçek oldu, 35 yıldır kimliksiz yaşıyor

Eyüpsultan’da 35 yıldır kimliği bulunmayan 55 yaşındaki Bülent Başaran, askerlik görevini yerine getirdikten sonra kimliği ve verilerinin kaybolduğunu söyledi. Kimliksiz sağlık ve aşı hizmetlerinden yararlanamayan Başaran, bir an önce yetkililerden kendisine kimlik çıkarılmasını talep ediyor.

Genel 18.01.2022, 09:41 18.01.2022, 11:01

Eyüpsultan’da 35 yıldır kimliği bulunmayan 55 yaşındaki Bülent Başaran, askerlik görevini yerine getirdikten sonra kimliği ve verilerinin kaybolduğunu söyledi. Kimliksiz sağlık ve aşı hizmetlerinden yararlanamayan Başaran, bir an önce yetkililerden kendisine kimlik çıkarılmasını talep ediyor.

Eyüpsultan’da yıllardır kimliksiz yaşamakta olan Bülent Başaran Şırnak’ta vatani görevini yaptıktan sonra kimliğini kaybettiğini ve nüfus müdürlüklerine kimlik başvurusu yaptığında da olumsuz sonuçlandığı söyledi. Kimlik bilgilerinin de silindiğini söyleyen Bülent Başaran, kimliği olmadığı için resmi işlerini yapamadığını ifade etti. Bu yaşına kadar hiç evlenmeyen ve kimliksiz yaşamında sosyal güvenceye sahip olamayan Bülent Başaran, mahalledeki komşularının kendisine kalacak yer ve gündelik işler bulması ile hayatına devam ediyor.

‘HES kodu nedeniyle, hiçbir yere gidemiyor’

Hastalandığında hastanede kimliksiz işlem yapılamadığı için sağlık hizmetlerini yararlanamayan ve komşuların verdiği ilaçlar ile iyileşmeye çalışan Bülent Başaran, kimliği olmadığı içinde herhangi bir işe de başvuru yapamıyor. Kimliği olmamasından ötürü HES kodu alamadığı için alışveriş merkezlerine giremeyen ve toplu taşıma bile kullanamayan Bülent Başaran hiçbir yere gidemiyor. Başaran’ın hayat hikayesi ise ‘Ne yaşar Ne Yaşamaz’ filmini akıllara getirdi.

’Askerlikten sonra kimliğim kayboldu’

Her insan gibi sadece kimliğe kavuşmak isteyen Bülent Başaran, “Her yere müracaat ettim ama kimse beni dinlemedi. Hastaneye gidemiyorum, aşı olamıyorum. İş olduğu zaman çalışıyorum. İş olmadığı zaman mezarlıklara bakıyorum. Mezarlıklar müdürlüğüne yazılma istiyorum ama kimlik olmadığı için yazamıyorlar. Askerden sonra kimliğim kayboldu. Sadece benim değil birçok arkadaşımın kimliği kayboldu. Menenjit hastalığı geçirdikten sonra her şey kayboldu” dedi.

’35 yıldır kimliğim yok’

Askerlik yaptıktan sonra kimliğinin ve verilerinin kaybolduğunu ifade eden Başaran, “Askerliğimi Şırnak’ta yaptım. Ondan sonra her şey kayboldu. Kimlik de kaybolduktan sonra hiçbir şeye ulaşamadım. Nereye gidersem kapılar kapalı. Hiçbir yer de bana yardımcı olmadı. Ailem yok. Tek başıma yaşıyorum. Bende her insan gibi kimliğim olsun istiyorum. Her yere gidebileyim. Ama kimlik olmayınca hiçbir yere gidemiyorsun. Otobüse bineceğim ama HES kodu olmadığı için otobüse de binemiyorum. 35 yıldır kimliğim yok” şeklinde konuştu.

Yıllardır Başaran’a yardımcı olduğunu söyleyen Cihan Şanverdi, “ Bu mahalleye taşındığımızdan beri arkadaşın durumunu öğrendik. Kalacak yeri yok. Kimliği olmadığı için iş bulamıyor, sigortası yok. Ayrıca kendisi aşı olamıyor, test yaptıramıyor. Kaldığı yeri biz sağladık. Bizim evin ek kısmında kalıyor. Ne iş bulursa onu yapıyor. Gündelik geçiştiriyor. Kimlik için başvuruda bulunduk. Karakollara giderek derdimizi anlatarak ifade verdik. Belgeler Ankara’ya gitti söylendi ama ne zaman Nüfusa sorsa bir türlü geri dönüşü olmuyor. Biran kimlik sahibi olursa sanıyorum sosyal haklardan yararlanabilir. Sağlık sorunlarını, sigorta ve iş sorunlarını çözebilir. Yoksa ne yaşar ne yaşamaz kayıp bir adam” ifadelerini kullandı.

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