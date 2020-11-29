Yasak ırk köpek besleyen kişiye ceza yağdı

Zonguldak’ta bahçesinde yasak ırk köpek besleyen kişiye her bir köpek için ayrı ayrı 9 bin 563 lira olmak üzere toplamda 38 bin 252 lira idari para cezası uygulandı. Köpekler de Çaycuma Hayvan Barınağına gönderildi.

Çınartepe Mahallesi’nde bulunan bir evin bahçe kısmında yasak ırk köpek beslendiği bilgisi alınması üzerine ekipler harekete geçti. Adreste Zonguldak Hayvan Yakalama Ekibi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri ile birlikte yapılan incelemede bahçede biri bağlı, toplamda dört yasaklı cins olan pitbull köpek olduğu tespit edildi.

Evin ve köpeklerin sahibi olduğu tespit edilen H.Ö. isimli şahsa her bir köpek için ayrı ayrı 9 bin 563 TL idari para cezası uygulandı. H.Ö.’ye toplamda 38 bin 252 lira idari para cezası kesildi. Köpekler gerekli bakımları yapılması amacıyla Çaycuma Hayvan Barınağı’na gönderildi.