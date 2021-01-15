Yalova’da yol çöktü

Yalova’da Safran Deresi’nde iş makinesi tarafından temizlik çalışması yapılan Sema Sokak’ta yol çöktü.

Yalova Belediyesi tarafından Safran Deresi’nde temizlik çalışması gerçekleştiriliyordu. Derenin yanından geçen Sema Sokak’ta iş makinesinin bulunduğu bölgede yolda çökme meydana geldi. Yol çökmesi sebebiyle bölgedeki çalışmalar durdu. Yapılan incelemelerin ardından yol yeniden yapılacak ve çalışmalar kaldığı yerden devam edecek.