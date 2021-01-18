Yağmurda aç kalan güvercinler buğday pazarını mesken tuttu

Adıyaman’da binlerce güvercin, kar ve yağmur yağışı sonrasında tahıl tanelerinden yiyebilmek için buğday pazarına akın ediyor.

Binlercesinin havalandığı, binlercesinin konduğu güvercinler adete görsel şölen sunuyor. Güvercinler yağmur ve kar yağışında yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Güvercinler en kolay yiyecek buldukları Adıyaman Buğday Pazarı’nı mesken tutuyor.

Pazarın yanındaki boş arazide bulunan ve üzeri branda ile kapatılan buğday yığını üzerinde bekleyen kuşlar brandayı delerek buğday tanelerinden yemeye çalışıyor.

Açık olan iş yerlerinin tahıl ambarlarına kadar giren güvercinler, çoğu zaman dışarıda bulunan kırık buğdaylardan nasibini alıyor. Güvercinler buğday, arpa, nohut, mısır tanelerinden yiyor. Güvercinler sadece kışın değil, özellikle yazın hasat zamanında Buğday Pazarından ayrılmıyor.

Buğday Pazarı esnafı Abuzer Güleç, yazın hasat zamanında güvercinlerin yoğun olduğunu ancak, kışın aç kaldıklarında buğday pazarına geldiklerini dile getirdi.

Buğday Pazarı esnafı Hüseyin Bulun ise aç kalan güvercinler için kırık buğdayları dışarı attıklarını belirterek, güvercinlerin pazarı mesken tuttuğunu ifade etti.