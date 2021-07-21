banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB'de kripto paralara düzenleme!
AB'de kripto paralara düzenleme!
Türkiye rekoru kırıldı! 49.1 derece
Türkiye rekoru kırıldı! 49.1 derece
Dünyanın en hızlı treni! İki bin kilometreyi 3.5 saatte alıyor
Dünyanın en hızlı treni! İki bin kilometreyi 3.5 saatte alıyor
Babanın en acı bayramı!
Babanın en acı bayramı!

Vatandaşlar bayramda sahillere akın etti

Zonguldak’ta Kurban Bayramı’nı tatilini fırsat bilen vatandaşlar Kapuz Plajı’na akın etti.

Genel 21.07.2021, 16:12
Vatandaşlar bayramda sahillere akın etti
banner502

Zonguldak’ta Kurban Bayramı’nı tatilini fırsat bilen vatandaşlar Kapuz Plajı’na akın etti.

Zonguldak kent merkezinde belediyeye ait Kapuz plajı en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Kent merkezinde 30 derece kadar yükselen hava sıcaklığı nedeniyle sıcaktan bunalan vatandaşlar Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek Kapuz Plajına akın etti. Sabahın erken saatlerinden plajı dolduran vatandaşlar güneşin ve denizin tadını çıkarttı.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
banner501