banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Netflix, İstanbul'da ofis açıyor
Netflix, İstanbul'da ofis açıyor
Altın fiyatları vatandaşların kafasını karıştırdı
Altın fiyatları vatandaşların kafasını karıştırdı
Sağlık Sen’den fazla mesai ücreti başvurusu
Sağlık Sen’den fazla mesai ücreti başvurusu
Pandemiyi Türk düşmanlığına alet ettiler
Pandemiyi Türk düşmanlığına alet ettiler

Vatandaşın kamerasına yansıyan yürek ısıtan görüntü

Kayseri’de bir belediye çalışanı çöpte bulduğu ay-yıldızlı bayrağı temizledikten sonra aracında muhafaza altına aldı.

Genel 03.12.2020, 10:41 03.12.2020, 10:56
10
Vatandaşın kamerasına yansıyan yürek ısıtan görüntü

Kayseri’de bir belediye çalışanı çöpte bulduğu ay-yıldızlı bayrağı temizledikten sonra aracında muhafaza altına aldı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesinde, belediyenin Küçük Dostlar Ambulansı’nda görevli Rahim Karakaya, Argıncık Alsancak Mahallesi’nde görevli olduğu sırada bir çöp konteynerinde Türk Bayrağı gördü. Aracından inen Rahim Karakaya, konteynerdeki Türk Bayrağı’nı alarak temizledi ve katlayarak aracında muhafaza altına aldı.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen Rahmi Karakaya’nın bu hareketi büyük takdir topladı.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu