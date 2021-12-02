banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Poşet fiyatına zam gelmeyecek
Poşet fiyatına zam gelmeyecek
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yemin etti
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yemin etti
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
"Cihan bebek öldü" iddialarına hastaneden açıklama geldi

'Vatan Şairi'nin evi, öğrenciler ve turistlerin ilgi odağı oluyor

Türk edebiyatında "vatan şairi" olarak anılan usta şair ve yazar Namık Kemal'in eserleri ile vatandaşların evlerinden getirdiği tarihi ve kültürel eşyaların yer aldığı Namık Kemal Evi, ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

Genel 02.12.2021, 15:24
'Vatan Şairi'nin evi, öğrenciler ve turistlerin ilgi odağı oluyor

TEKİRDAĞ (AA) - Osmanlı mimarisiyle 19. yüzyılda yapılan Namık Kemal Evi, Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Belediyesi, Namık Kemal Derneği, STK'lar, kamu kuruluşları, okullar, öğretmen ve öğrencilerin desteğiyle 1993'te restore edilerek ziyarete açıldı.

"Vatan şairi"nin, "İntibah", "Vatan Yahut Silistre", "Cezmi", "Zavallı Çocuk", "Kara Bela", "Akif Bey", "Gülnihal" ve "Celaleddin Harzemşah" gibi eserleri, arşivi, kitapları, fotoğrafları ve çıkarmış olduğu gazetelerin yanı sıra evde, kentin tarihi ve kültürel eserleri de yer alıyor.

Tarihi Tekirdağ evleri örnek alınarak yapılan ve eşyaların toplanmasına Tekirdağlıların katkı sunduğu ev, geçmişle bugün arasında da köprü görevi yapıyor.

Ziyaretçilerine tarihe yolculuk yaptıran ve araştırmacılara kaynak olan ev, her dönem yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor.

"Onun düşüncelerini halkımıza anlatıyoruz"

Namık Kemal Derneği Başkanı ve Namık Kemal Evi Sorumlusu Sezai Kurt, AA muhabirine, vatan şairi Namık Kemal'in Tekirdağ'da doğmasının kendileri için büyük bir bahtiyarlık olduğunu söyledi.

Kurt, Namık Kemal'e en iyi şekilde sahip çıkmaya çalıştıklarını belirterek, "Vatan ve hürriyet şairimizi öğrencilerimize, halkımıza tanıtmaya, onun fikirlerini, onun duygu ve düşüncelerini olabildiğince yaşatmaya ve nakletmeye çalışıyoruz. Bizim öncelikle görevimizin bu olduğuna inanıyoruz. Çünkü Namık Kemal gerçekten büyük bir vatanperver ve kendisinden sonraki birçok edebiyatçıya, yazara, şaire ama en önemlisi de cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e de önderlik yapmış." dedi.

Namık Kemal'in Tekirdağ için de çok önemli olduğunu vurgulayan Kurt, "Atatürk'ün bir sözüyle onu anlatmaya gidersek Atatürk'ün aynen şöyle ifade ettiğini görüyoruz 'Benim bedenimin babası Ali Rıza Efendi, benim duygularımın babası Namık Kemal, benim fikirlerimin babası ise Ziya Gökalp'tir' demiştir. Namık Kemal şairliği, yazarlığı, gazeteciliğin yanında devlet adamlığı da yapmıştır. Dolayısıyla Namık Kemal'in Türk siyasi tarihinde, idari tarihinde de çok önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Kurt, Namık Kemal Evi'nin 1993'te restore edildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Evimiz üç katlı ahşap evler, konaklar şeklindedir. Dolayısıyla Namık Kemal'in doğduğu evi de örnek alarak Namık Kemal Evi'ni o şekilde yeniden inşa ettik. 21 Aralık 1994'te ise müze olarak evimizi açmış olduk. Burada biz Namık Kemal'in öncelikle yazmış olduğu eserleri, onun fotoğraflarını ve hakkında yazılmış olan tüm kitapları toplamaya çalıştık. Bunların yanında aynı zamanda evimiz de 19. yüzyılda bir evde kullanılan eşyaları, araçları gereçleri topladık."

Evde Gazi Mustafa Kemal Paşa adına düzenlenen bir oda olduğunu aktaran Kurt, aynı zamanda evde Tekirdağ'ın eski fotoğrafları, 19. yüzyıla ait el işleri, aydınlatma araçları, Tekirdağlı şair ve yazarların eserleri ve kütüphanenin de yer aldığını söyledi.

En çok öğrenciler ziyaret ediyor

Kurt, Namık Kemal Evi'nin klasik Türk evlerinin kültürünü yansıttığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Evimizin ziyaretçileri öncelikle üniversite, ilkokul ve lise öğrencilerimiz. Özellikle yaz aylarında kente gelen tatilciler de yoğun şekilde evimizi ziyaret etmekteler. Namık Kemal Evi geçmişle gelecek arasında önemli bir köprü. Çünkü yeni nesiller bir önceki dönemde kullanılan araçları, gereçleri, eşyaları yeterince bilmiyorlar. Trakya'da, Rumeli'de kullanılan her türlü mutfak araç ve gerecini topladık. Yeni nesiller günümüzde kullanılmayan birçok eşyayı burada görebiliyor. Bu sadece mutfağımız için geçerli değil evimizin her odası için, her kesim için geçerli."

Namık Kemal Evi'ni ziyaret eden üniversite öğrencisi Nur Hayat da vatan şairini tanımak isteyen herkesin evi gezmesi gerektiğini ifade ederek, "Burada bulunan eşyalar olsun, evin dekorasyonu olsun, Namık Kemal'in kitapları insana o döneme gitmiş gibi hissettiriyor. Edebiyatı seven birisi olarak Namık Kemal'in eserleri hakkında burada bizlere yardımcı oluyorlar, bu çok mutluluk verici." dedi.

Muhabir: Mesut Karaduman


#kültür
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7