'Vatan Şairi'nin evi, öğrenciler ve turistlerin ilgi odağı oluyor

TEKİRDAĞ (AA) - Osmanlı mimarisiyle 19. yüzyılda yapılan Namık Kemal Evi, Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Belediyesi, Namık Kemal Derneği, STK'lar, kamu kuruluşları, okullar, öğretmen ve öğrencilerin desteğiyle 1993'te restore edilerek ziyarete açıldı.

"Vatan şairi"nin, "İntibah", "Vatan Yahut Silistre", "Cezmi", "Zavallı Çocuk", "Kara Bela", "Akif Bey", "Gülnihal" ve "Celaleddin Harzemşah" gibi eserleri, arşivi, kitapları, fotoğrafları ve çıkarmış olduğu gazetelerin yanı sıra evde, kentin tarihi ve kültürel eserleri de yer alıyor.

Tarihi Tekirdağ evleri örnek alınarak yapılan ve eşyaların toplanmasına Tekirdağlıların katkı sunduğu ev, geçmişle bugün arasında da köprü görevi yapıyor.

Ziyaretçilerine tarihe yolculuk yaptıran ve araştırmacılara kaynak olan ev, her dönem yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor.

"Onun düşüncelerini halkımıza anlatıyoruz"

Namık Kemal Derneği Başkanı ve Namık Kemal Evi Sorumlusu Sezai Kurt, AA muhabirine, vatan şairi Namık Kemal'in Tekirdağ'da doğmasının kendileri için büyük bir bahtiyarlık olduğunu söyledi.

Kurt, Namık Kemal'e en iyi şekilde sahip çıkmaya çalıştıklarını belirterek, "Vatan ve hürriyet şairimizi öğrencilerimize, halkımıza tanıtmaya, onun fikirlerini, onun duygu ve düşüncelerini olabildiğince yaşatmaya ve nakletmeye çalışıyoruz. Bizim öncelikle görevimizin bu olduğuna inanıyoruz. Çünkü Namık Kemal gerçekten büyük bir vatanperver ve kendisinden sonraki birçok edebiyatçıya, yazara, şaire ama en önemlisi de cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e de önderlik yapmış." dedi.

Namık Kemal'in Tekirdağ için de çok önemli olduğunu vurgulayan Kurt, "Atatürk'ün bir sözüyle onu anlatmaya gidersek Atatürk'ün aynen şöyle ifade ettiğini görüyoruz 'Benim bedenimin babası Ali Rıza Efendi, benim duygularımın babası Namık Kemal, benim fikirlerimin babası ise Ziya Gökalp'tir' demiştir. Namık Kemal şairliği, yazarlığı, gazeteciliğin yanında devlet adamlığı da yapmıştır. Dolayısıyla Namık Kemal'in Türk siyasi tarihinde, idari tarihinde de çok önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Kurt, Namık Kemal Evi'nin 1993'te restore edildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Evimiz üç katlı ahşap evler, konaklar şeklindedir. Dolayısıyla Namık Kemal'in doğduğu evi de örnek alarak Namık Kemal Evi'ni o şekilde yeniden inşa ettik. 21 Aralık 1994'te ise müze olarak evimizi açmış olduk. Burada biz Namık Kemal'in öncelikle yazmış olduğu eserleri, onun fotoğraflarını ve hakkında yazılmış olan tüm kitapları toplamaya çalıştık. Bunların yanında aynı zamanda evimiz de 19. yüzyılda bir evde kullanılan eşyaları, araçları gereçleri topladık."

Evde Gazi Mustafa Kemal Paşa adına düzenlenen bir oda olduğunu aktaran Kurt, aynı zamanda evde Tekirdağ'ın eski fotoğrafları, 19. yüzyıla ait el işleri, aydınlatma araçları, Tekirdağlı şair ve yazarların eserleri ve kütüphanenin de yer aldığını söyledi.

En çok öğrenciler ziyaret ediyor

Kurt, Namık Kemal Evi'nin klasik Türk evlerinin kültürünü yansıttığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Evimizin ziyaretçileri öncelikle üniversite, ilkokul ve lise öğrencilerimiz. Özellikle yaz aylarında kente gelen tatilciler de yoğun şekilde evimizi ziyaret etmekteler. Namık Kemal Evi geçmişle gelecek arasında önemli bir köprü. Çünkü yeni nesiller bir önceki dönemde kullanılan araçları, gereçleri, eşyaları yeterince bilmiyorlar. Trakya'da, Rumeli'de kullanılan her türlü mutfak araç ve gerecini topladık. Yeni nesiller günümüzde kullanılmayan birçok eşyayı burada görebiliyor. Bu sadece mutfağımız için geçerli değil evimizin her odası için, her kesim için geçerli."

Namık Kemal Evi'ni ziyaret eden üniversite öğrencisi Nur Hayat da vatan şairini tanımak isteyen herkesin evi gezmesi gerektiğini ifade ederek, "Burada bulunan eşyalar olsun, evin dekorasyonu olsun, Namık Kemal'in kitapları insana o döneme gitmiş gibi hissettiriyor. Edebiyatı seven birisi olarak Namık Kemal'in eserleri hakkında burada bizlere yardımcı oluyorlar, bu çok mutluluk verici." dedi.

Muhabir: Mesut Karaduman