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“VAR kayıtları paylaşılsın”

Araştırma Şirketi Areda Survey, Türk futbolunun nabzını tutacak bir araştırmaya imza attı. 2 bin 339 kişinin katıldığı VAR araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 92.4’ü kayıtların kamuoyuyla paylaşılmasını istiyor.

Genel 01.02.2021, 09:26
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“VAR kayıtları paylaşılsın”

Araştırma Şirketi Areda Survey, Türk futbolunun nabzını tutacak bir araştırmaya imza attı. 2 bin 339 kişinin katıldığı VAR araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 92.4’ü kayıtların kamuoyuyla paylaşılmasını istiyor.

Futbol dünyasında tartışmalı pozisyonları ortadan kaldırmak için hayata geçirilen Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi, pek çok ülkede uygulanıyor. Ülkemizde de maçlarda uygulanmaya başlayan sistem, toplumu ikiye bölmüş durumda. Vatandaşların bir kısmı, pozisyonlardaki hatalı kararları ortadan kaldırdığı için sisteme destek verirken, bir kısmı ise VAR’ın futbolun ruhunu bozduğuna inanıyor. Areda Survey Araştırma Şirketi son dönemde futbolun en çok konuşulan konularından biri olan VAR sistemini masaya yatırdı. 2 bin 339 kişinin katıldığı araştırmaya göre, VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmasını isteyen vatandaşların oranı yüzde 92.4.

Aralık 2020’yi kapsayan Sosyometre araştırması 5-8 Ocak tarihleri arasında kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile gerçekleştirildi. Araştırmaya katılanların yüzde 50.2’si erkeklerden yüzde 49.8’i ise kadınlardan oluştu. VAR Sistemi’nin masaya yatırıldığı Sosyometre çalışmasına katılanların yüzde 52.2’si eğitim durumunu ilkokul olarak belirtirken, lisans mezunu olanları 18.7 oldu. Kendini 18-24 yaş grubu arasında tanımlayan katılımcıların oranı yüzde 15.3 olurken, en çok katılım yüzde 24 oranla 35-44 yaş aralığında gerçekleşti.

Hataları ortadan kaldırıyor

Karşılaşma devam ederken maçın orta hakeminin karar vermekte güçlük çektiğini pozisyonlarda bir başka hakemin pozisyonu video aracılığıyla tekrar izlemesi anlamına gelen VAR sistemi, orta hakeme karar verme noktasında yardımcı oluyor. Areda Survey Araştırma Şirketi’nin hazırladığı Sosyometre araştırmasına göre, futbolda VAR uygulamasını ‘hataları ortadan kaldırdığı’ gerekçesiyle destekleyen katılımcıların oranı yüzde 42.4. Aynı araştırmaya göre, VAR sistemini yanlış kullanıldığı için desteklemeyen vatandaşların oranı yüzde 39.2 olurken, katılımcıların yüzde 18.4’ü ise sistemin futbolun ruhunu bozduğunu ifade ediyor.

Kadınlar VAR’a karşı

18-24 yaş grubu arasındaki katılımcıların yüzde 45.4’ü VAR sistemini hataları ortadan kaldırdığı için desteklerken, eğitim durumunu lisansüstü olarak açıklayanların yüzde 61.2’si de sisteme yeşil ışık yakıyor. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 47.4’ü sistemi yanlış kullanıldığı için desteklemezken, kadınların yüzde 19.6’sı sistemin futbolun ruhunu bozduğuna inanıyor.

Toplumdan ‘paylaşılsın’ talebi var

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 92.4’ü VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istiyor. Araştırmaya katılan 45-54 yaş aralığındaki katılımcılar yüzde 97.1 ile ‘kayıtlar paylaşılsın’ derken, eğitim durumunu lisansüstü olarak ifade eden katılımcıların yüzde 96.8’i de tercihini kayıtların paylaşılmasından yana kullandı.
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