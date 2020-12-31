banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Almanya Ocak sonuna kadar kapanıyor
Almanya Ocak sonuna kadar kapanıyor
Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma uzatıldı
Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma uzatıldı
Gazeteci Kenan Akın hayatını kaybetti
Gazeteci Kenan Akın hayatını kaybetti
Kuyumculara yeni sistem
Kuyumculara yeni sistem

Van’da alabalık sağımı

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, buz gibi havada alabalık sağımı gerçekleştirdi.

Genel 31.12.2020, 08:56
6
Van’da alabalık sağımı

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, buz gibi havada alabalık sağımı gerçekleştirdi.

İl genelindeki alabalık tesislerinde yaz kış demeden denetimlerini sürdüren Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesindeki Köşk Alabalık Tesisini ziyaret etti. Burada işletme sahibi Reşit Yılmaz ile birlikte alabalık sağımını gerçekleştiren ekipler, sağım hakkında teknik bilgilendirmelerde de bulundu. Sağımla ilgili açıklamada bulunan Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir, “Aralık, ocak ve şubat ayları balıkların sağım dönemidir. Bizler de alabalık tesislerimizi ziyaret ederek hem yaptıkları sağımları takip etmek hem de sağımın nasıl yapıldığı ile ilgili kendilerine bilgi aktardık” dedi.

“İlimizde 37 alabalık tesisi mevcuttur”

Van’da 37 alabalık tesisi olduğunu dile getiren Demir, “Bunların projedeki tam kapasiteleri yaklaşık 3 bin 700 tondur. Ancak bunlar yüzde 75-80 kapasiteyle çalıştıkları için yılda 2 bin 600 ton alabalık üretimimiz mevcut. Bu 37 işletmenin 21 işletmesinde yavru balık yetiştiriciliği yapılmakta olup, yılda yaklaşık 21 milyon yavru balık yetiştirilmektedir. Bu 21 işletmenin 7 tanesi kendi yavrusunu ürettiği gibi dışarıya da yavru satabilmektedir. Geriye kalan 14 işletme ise sadece kendi ihtiyacı olan yavru üretmektedir” ifadelerini kullandı.

Çatak ve Bahçesaray’da su sıcaklığının yaz ve kış 8 ila 13 derece arasında olması nedeniyle buradaki işletmecilerin yavru balık üretimine teşvik edildiğinin altını çizen Demir, “Özellikle yavru balıkların istediği sıcaklık 8 ila 13 derecedir. Onun için biz Çatak ve Bahçesaray’daki üreticilerimizi yavru yetiştiriciliğine yönlendiriyoruz. Bu şekilde yavru üretimimiz hızla artmaktadır. Geçen yıllarda yaklaşık 15 milyon olan yavru üretimimiz, 2020 yılı itibariyle 21 milyon olup, yeni yapılan tesislerle birlikte 2021 yılında hedefimiz 30 milyon yavru üretimidir” şeklinde konuştu.

Van’ın alabalık yetiştiriciliğinde Türkiye’de ilk 10 arasında olduğunu da sözlerine ekleyen Demir, Doğu Anadolu Bölgesinde ise Elazığ’dan sonra ikinci olduklarını söyledi.

“10 günde bir sağım yapıyoruz”

Köşk Alabalığı Tesisi sahibi Reşit Yılmaz ise yılda yaklaşık 100 ton alabalık ürettiklerini ifade ederek, “Şimdiye kadar iki kez sağım gerçekleştirdik, bu üçüncü sağımımız olacak. Artık sene sonudur. Geçen sene sağımını yaptığımız balıkların satışını yaptık” dedi.

“Balık hali istiyoruz”

Devletin verdiği destekten yeterince yararlanamadıklarının altını çizen Yılmaz, “Aldığımız desteğin hepsinin vergiye gitmemesi için Van’da hal istiyoruz. Çünkü hala balık verdiğimiz zaman yüzde 1 vergi ödüyoruz ama öteki şekil yüzde 8 vergi ödüyoruz. Aldığımız destek de maalesef bize kalmıyor. Bu kapsamda yetkililerden ilimizde bir balık halinin yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. M. United 15 30
3. Leicester City 16 29
4. Everton 15 29
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 16 23
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Crystal Palace 16 19
15. Newcastle 14 18
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 15 20
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Athletic Bilbao 15 18
12. Levante 15 18
13. Getafe 14 17
14. Deportivo Alaves 15 17
15. Eibar 16 16
16. Valencia 16 15
17. Elche 13 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12