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Vali Yerlikaya’dan, sokakta kalan evsizlerle ilgili paylaşım
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla bin 291 evsizin misafir edildiğini duyurarak, kimsenin dışarıda kalmaması için evsizlerin polis merkezine bildirilmesini istedi.
Genel 15.01.2021, 21:56
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla bin 291 evsizin misafir edildiğini duyurarak, kimsenin dışarıda kalmaması için evsizlerin polis merkezine bildirilmesini istedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan, evsizlerle ilgili paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, “Sevgili İstanbullular, hava soğuk, bu havada bir kardeşimizin dahi dışarıda kalmasına gönlümüz razı değil. Bu gece bin 291 evsiz kardeşimizi otellerde misafir ediyoruz. Dışarıda kalan varsa lütfen en yakın karakola bildirin. Kimse dışarıda kalmasın” dedi.
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