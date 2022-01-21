Vali Köşger’den AKM ve İzmir İktisat Kongresi binası açıklaması

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, uygun bir yer bulunmadığı takdirde emniyet binasının Atatürk Kültür Merkezine (AKM) taşınacağını açıkladı. Vali Köşger ayrıca, İzmir İktisat Kongresi’nin yapıldığı alanla ilgili de “Ben yerini tespit ettim. Otopark yapılmaya çalışılıyor. Bir kısmı tescilli, bir kısmını da tescillemek üzere yazı yazdım ve orayla ilgili bir çalışma başlattım. İzmir’in bir kongre binasına ihtiyacı var. İzmir İktisat Kongresi binası ile ilgili bir çalışma başlatıyoruz” dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, narkotik çalışmaları hakkında bilgi vermek amacıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi. Toplantının sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Köşger, bir süredir kamuoyunun gündeminde olan emniyetin AKM’ye taşınma konusuna ilişkin açıklamada bulundu. 30 Ekim 2020’de meydana gelen deprem nedeniyle emniyetin bina arayışında olduğunu, uygun bir yer bulunmadığı takdirde emniyet binasının AKM’ye taşınacağını kaydeden Köşger, taşınma durumu olursa AKM’nin isminin değişmeyeceğini, faaliyetlerin binada devam edeceğini ve içeride tadilat yapılmayacağını söyledi. Vali Köşger, İzmir İktisat Kongresi’nin yapıldığı alanla ilgili de önemli bir açıklamada bulundu. Köşger, kongrenin yapıldığı alana otopark yapılmaya çalışıldığını, bölgeyi tescillemek için yazı yazdığını ve İzmir İktisat Kongresi binası için çalışmalara başladığını ifade etti.

“Bir bardak suda fırtına koparmanın anlamı yok”

Vali Köşger, “30 Ekim’de İzmir’de bir deprem yaşadık. Bu depremde maalesef İzmir’in aslında bina stokunun ne kadar çürük olduğunu görmüş olduk. Buna kamu bina stoku da dahil. Yani kamu binaları da hasar gördü. Hükümet konağının arkasındaki çok katlı betonarme yapılar hasar gördü. Oradaki valilik ek hizmet binasını, defterdarlığı ve tapu kadastroyu boşalttık. Emniyet de hasar gören binalardan birisi. O günden bugüne emniyet binası için yer arayışı içerisindeyiz. Çeşitli kamu kurumlarının binalarına bakıldı, birçok alternatif üzerinde değerlendirmeler yapıldı. AKM, bizim valilik olarak deprem sonrasında geçici olarak kullandığımız bir yerdi. O binaya tadilat yapmadık. Biz boşalttıktan sonra emniyetin yer arayışları sırasında bu bina da gündeme geldi. Emniyet için daha uygun bir bina bulduğumuz takdirde oraya taşınmak niyetindeyiz ama burada bir bardak suda fırtına koparmanın da anlamı yok. Hatta fırtına koparmayı gerektirecek bir bardak su da yok” diye konuştu.

“Alternatif bulamazsak emniyet AKM’yi kullanacak”

AKM’nin bir kültür merkezi olduğunu söyleyen Vali Köşger, şöyle konuştu: “Şayet başka bina bulamayıp oraya taşınırsak ismi değişmeyecek, oradaki faaliyetler devam edecek. Binada herhangi bir tadilat yapılmayacak. Emniyetin 45 dönüm arazi üzerine 650 milyonu bulacağı tahmin edilen binası süratle yapılacak ve emniyet en kısa sürede o binasına taşınacak. İzmir’de sağda solda serpiştirilmiş vaziyette olan ve fonksiyonellikten uzak olan emniyet hizmetleri tek bir kompleks içerisinde vatandaşların hizmetine sunulacak. Hükümet konağının arkasında yıkılacak olan yere de İzmir Valiliğinin dağınık vaziyetteki hizmet binalarını toparlayacağız. Daha iyi bir bina öneriniz varsa önerilere açığız. Varsa daha iyi bir bina teklifiniz, oraya taşınmaya hazırız ama başka alternatif bulamazsak emniyet AKM’yi kullanacak.”

“Emniyetten niye rahatsız olunuyor?”

Emniyetin Milli Eğitim İzmir İl Müdürlüğüne taşınması önerisinde bulunan bir gazeteciye “Milli Eğitim nereye taşınacak?” diye soran Vali Köşger, bunun üzerine “Milli Eğitim AKM’ye taşınır” önerisine karşılık şunları söyledi: “Emniyetten niye rahatsız olunuyor? Bütün şehrin güvenliğini emanet ettiğimiz kişilerden bir rahatsızlık mı var? Milli Eğitim için teklif ettiğiniz bir yer var mı, orayı emniyet için değerlendirelim. Aklınıza gelen bir yer olursa önerilere açığız. Söylediğiniz tüm binaları değerlendirdik. Neticede bir deprem yaşandı. Kamu binaları da sıkıntılı ve bir yer arayışı içerisindeyken daha önce valiliğin kullandığı yer gündeme gelmiş. Bu mevzuyu binanın yıkılacağına kadar vardırdılar. Taşınılsa bile içinde tadilat yapılmayacak. Binanın ismi, cismi, kimliği değişmeyecek. Olay tamamen mecrasından saptırıldı ve siyasete malzeme edilmeye çalışıldı. Ortada siyasete malzeme edilecek bir şey yok. Tamamen teknik bir durum var ve alternatiflerden biri olarak değerlendiriliyor. Maksadımız hiç kimsenin eserini ortadan kaldırmak değil. Atatürk ve Atatürk’ün adı ile hiç kimsenin bir problemi yok.”

“İzmir İktisat Kongresi binası ile ilgili bir çalışma başlatıyoruz”

Gazetecilere soru soran Vali Köşger, “Bu noktada buradaki haziruna şunu soruyorum; ‘İzmir’in kurtuluşu ile ilgili, Atatürk ile ilgili en önemli 2-3 konuyu sayın’ desem neleri sayarsınız? Size soruyorum; İzmir İktisat Kongresi binası nerede, binaya ne oldu? Ben yerini tespit ettim. Otopark yapılmaya çalışılıyor. Bir kısmı tescilli, bir kısmını da tescillemek üzere yazı yazdım ve orayla ilgili bir çalışma başlattım. İzmir’in bir kongre binasına da ihtiyacı var. İzmir’de iktisat kongresini bir daha yapacak olsak yer sorunu var. İzmir İktisat Kongresi binası ile ilgili bir çalışma başlatıyoruz” sözlerine yer verdi.

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