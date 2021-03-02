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Vali Ayaz: "Aşı olsak da tedbirleri bırakmayalım"

Yeni normalleşme çalışmaları sonrasında alınan kararları ve uygulanacak tedbirleri açıklayan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte bazı kısıtlamaların devam edeceğini belirtti.

Genel 02.03.2021, 16:59
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Vali Ayaz: "Aşı olsak da tedbirleri bırakmayalım"

Yeni normalleşme çalışmaları sonrasında alınan kararları ve uygulanacak tedbirleri açıklayan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte bazı kısıtlamaların devam edeceğini belirtti.

Ülke genelinde bugün itibarıyla kontrollü normalleşme dönemi başlarken risk durumuna göre illerde bazı kısıtlamalar kaldırılırken bazıları ise gevşetildi. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da, kentte uygulanacak tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kent olarak genel manada iyi durumda olduklarını ve haritada orta riskli iller arasında yer aldıklarını kaydeden Vali Ayaz, gayretlerinin daha iyi sonuçlar almak olduğunu bildirdi. Vali Ayaz, "65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamalar kalktı ancak pazar yeri ve toplu ulaşımla ilgili kısıtlamalara bir süre daha devam edeceğiz. Yine saat 11.00’den sonra 65 yaş üstü vatandaşlarımız pazar yerlerine giremeyecek, toplu taşımayı da 11.00 ile 15.00 saatleri arasında kullanacaklar. Bu uygulamaya biraz daha devam edeceğiz. İkinci dozu uygulanmış olan 65 yaş üstü vatandaşlarımız bu kısıtlamalardan muaf. HES kodunda görebiliyoruz. Muhtemelen ikinci doz aşıları yavaş yavaş sırası geliyor 65 üstü vatandaşlarımızın. Onları yaptıktan sonra bu kısıtlamayı kaldırırız. Ancak onları bir süre daha korumamız gerektiği kanaatindeyiz. 65 yaş üstü hasta sayımızda bir artış var. Hatta beklentimizin üzerinde bir artış var. Bu konudaki en büyük endişemiz şu, aşı olduktan sonra tedbirlerin bırakılması. Şu anki dünya ölçeğinde kullanılan bütün aşılarda bizim kullandığımızda dahil bir süre gerekiyor. Mevcut kullanılan aşıları tamamı 2 doz olarak uygulanıyor. Bağışıklık ikinci dozun uygulandıktan 15 gün sonra oluşuyor. Onun için vatandaşlarımızdan istirhamımız özellikle daha birinci doz aşıyı olmuşken tedbirlerin bırakılmaması. Ama 65 yaş üstü vatandaşlarımızda böyle bir durum var gibi. Çevrelerinde ’nasıl olsa annem babam aşı oldu artık hasta olmaz’ gibi bir algı oluştu. Bizim ortalama olarak yüzde 20-25’i gördüğü oluyordu 65 yaş üzeri hasta noktasında şu anda yüzde 30. Bu çok yüksek bir oran. Bu kadar az hastamız varken bu kadar fazla sayıda 65 yaş üstü hasta olması bizim için tek açıklamasın tedbirlerdeki gevşeme olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Vatandaşımız normalleşmenin yanında söylediğimiz hiçbir kelimeyi duymuyor"

Ülkenin kontrollü sosyal hayata geçme sürecinde olduğunu belirten Vali Ayaz, "Tedbirlere devam edelim, bunu daha önce yaşadık. Maalesef vatandaşımız normalleşmenin yanında söylediğimiz hiçbir kelimeyi duymuyor genelde. Bununla çok sık sık karşılaşıyoruz. Yeni normal diyoruz, kontrollü sosyal hayat diyoruz. Ama burada ne kontrol ne de yeni kelimeleri duyulmuyor maalesef. Onun için vatandaş normal hayatına geri dönüyor. İstirhamımız bir süre daha sabır gösterilmesi. Aşı çalışmaları devam ediyor. İnşallah birkaç ay içerisinde toplumun önemli bir kısmını aşıya kavuşturmuş ve bağışıklığı oluşturmuş bunun sonucunda da kısıtlamaları kaldırmış oluruz diye ümit ediyoruz. Ancak vaka sayıları ileri boyutlara ulaşırsa malumunuz kısıtlamaların bir kısmının geri gelmesi söz konusu olacak. Onu hiçbirimiz istemeyiz" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki süreçte denetimlere artırarak devam edeceğiz"

Kentte bir süredir korona virüsten kaynaklı vefatın olmadığını açıklayan Ayaz, konuşmasında şunları dile getirdi:

"Şu anda vefat sayımız 318. Yine azalmış olsa da maalesef vefat sayımız devam etmekte. İlave olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımız kapsamda onunla ilgili olarak arkadaşlarımız yoğun gayret gösteriyorlar. Az da olsa hala aşı olmamış vatandaşlarımız var. Onlarla ilgili bu hafta özel olarak çalışacağız. İnşallah onu da ileriye doğru taşımayı istiyoruz. Bu hafta içerisinde öğretmenlerimizin bir kısmı açıldı yüz yüze eğitimi olanlar. Diğerleri de açılacak aşılamaya devam edeceğiz. İkinci dozda da sırası gelenlere yapmaya devam ediyoruz. Denetimleri tabii ki artırmak durumundayız. Riskler birazcık arttı. Önümüzdeki süreçte denetimleri artırarak devam ettireceğiz. İnşallah bu süreç esnaflarımızın da bir nefes almasına vesile olur. Bizim en büyük korkumuz vaka sayılarında."

"Düğünlerde daha önce aldığımız kararlar sürecek"

Düğün merasimlerinde eski alınan bazı kararların devam ettiğini kaydeden Vali Ayaz, "Malum düğünler serbest bırakıldı 100 kişinin katılımı 1 saatlik merasim şeklinde ama daha önceki almış olduğumuz karar var. Yani baş donanma, bayrak dikme, kına geceleri, düğün konvoyları yine ilimizde yasak. Bu yasağı uygulamaya devam edeceğiz. Hıfzıssıhha kurulumuzda aksi yönde bir karar alana kadar nikah şeklinde düğünlerin yapımı devam edilecek. Bu tür aktivitelere bir süre daha izin verilmeyeceğini ifade etmek istiyorum" açıklamalarında bulundu.
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