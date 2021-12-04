banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Halk Ekmek'e zam gelecek mi?
Halk Ekmek'e zam gelecek mi?

Vakıf GYO, “Tablo Adalar” projesini satışa sundu

- Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan:- "Tablo Adalar yatırımımız İstanbul’a ekonomik ve yaşamsal olarak değer katan örnek bir proje olacak"-“2023’ün Aralık ayında teslimini planladığımız Tablo Adalar projesi Anadolu Yakası’nın merkezinde, Maltepe Zümrütevler’de yer alıyor. Tablo Adalar, sadece eşsiz manzarasıyla değil, ulaşım kolaylığı ve yatırım değeri açısından da büyük bir potansiyel taşıyor”

Genel 04.12.2021, 17:16
Vakıf GYO, “Tablo Adalar” projesini satışa sundu

İSTANBUL (AA) - Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO) İstanbul’un Maltepe ilçesinde yer alan Tablo Adalar projesi satışa sunuldu.

Vakıf GYO'dan yapılan açıklamaya göre, Vakıf GYO'nun İstanbul’un Maltepe ilçesinde hayata geçirdiği yeni projesi Tablo Adalar satışa çıkarıldı. Tablo Adalar projesi, bahçe katından başlayan Marmara Denizi ve Adalar manzarasıyla öne çıkıyor.

Manzarası ve “En mutlu Tablolar için” sloganıyla satışa sunulan proje, toplamda 15 bin 264 metrekare arsa alanına ve 67 bin 861 metrekare yapı alanına sahip durumda bulunuyor. Mimari tasarım ve uygulamaları Tabanlıoğlu Mimarlık imzası taşıyan projenin ana yükleniciliğini Rönesans REC Uluslararası İnşaat üstleniyor.

Tablo Adalar, 1+1’den 5+2’e kadar değişen konut tiplerinin yanı sıra, geniş balkon, büyük peyzaj alanı ve zengin sosyal donatılarıyla E-5 ve Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nın hemen yakınında yükseliyor.

Prens Adaları’na bakan sosyal tesisleri ile zenginleştirilen Tablo Adalar, açık ve kapalı yüzme havuzu, günün her anında temiz bir nefes almayı mümkün kılan kat bahçeleri, teraslar, basketbol sahası ve tenis kortu, çocuk oyun alanları ve güçlü peyzaj alanı ile proje sakinlerini yeni nesil yaşam anlayışıyla buluşturuyor. Konutlar, adalar ve orman manzarasına sahip ferah dairelerden oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, VakıfBank ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iştiraki olan Vakıf GYO’nun geçen günlerde, Kalder tarafından Ulusal Kalite Kongresinde Mükemmellikte Yetkinlik ödülü aldığını hatırlatarak, “VakıfBank Genel Müdürümüz Sayın Abdi Serdar Üstünsalih’in de ifade ettiği gibi VakıfBank ailesi olarak dünyamıza, geleceğimize ve topluma karşı sorumluluk sahibi olduğumuzu daha yüksek sesle konuşmaya başlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu anlamda Vakıf GYO’nun sağlam temelli kurumsal yapısı ile sürdürülebilir büyüme stratejisini gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerlediğini aktaran İncehasan, şunları kaydetti:

“2022 yılını şirketimiz açısından bir sıçrama yılı olarak planlıyoruz. Sermaye yapımız itibariyle potansiyel yatırımcılarımız için yatırım yapmaya çok uygun güvenli bir limanız. Bu yıl ekim ayında Ankara’da müjdesini verdiğimiz Cubes Ankara projesinin ardından, bugün de İstanbul’da yeni yatırımımız Tablo Adalar’ı satışa sunuyoruz. Yeni proje geliştirirken üç şeye dikkat ediyoruz. Birincisi bölgeye değer katmak, ikincisi kentin ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek ve üçüncüsü ve en önemlisi de hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak… Bu anlamda Tablo Adalar yatırımımızın İstanbul’a ekonomik ve yaşamsal olarak değer katan örnek bir proje olacağını şimdiden söyleyebilirim.”

Projeyle ilgili bilgileri de paylaşan Onur İncehasan, “2023’ün Aralık ayında teslimini planladığımız Tablo Adalar projesi Anadolu Yakası’nın merkezinde, Maltepe Zümrütevler’de yer alıyor. Tablo Adalar, sadece eşsiz manzarasıyla değil, ulaşım kolaylığı ve yatırım değeri açısından da büyük bir potansiyel taşıyor.” ifadelerini kullandı.

#Vakıf GYO
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 15 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 14 20
11. Sivasspor 15 19
12. Antalyaspor 14 18
13. Gaziantep FK 14 18
14. Altay 14 17
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 13 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. İstanbulspor 14 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Gençlerbirliği 14 20
10. Samsunspor 13 19
11. Adanaspor 14 18
12. Menemenspor 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 15 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 15 27
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Sevilla 15 31
3. Atletico Madrid 14 29
4. Real Sociedad 15 29
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 15 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7