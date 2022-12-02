Uzmanlar uyardı: “Yanlış montajlanmış kombi ve kapatılan menfezler cana mal oluyor”

Kış ayı ile birlikte havalar soğumaya başlayınca vatandaşlar ısınmak için kombi peteklerini çalıştırmaya başladı. Bakım ve onarımı yetkili servislerde yapılmayan kullanıcılar hem cebinden hem de canından olabilir. Yanlış montajlanmış kombi ve kapatılan havalandırma menfezi atık gaz ve kaçak gazın içeri sızmasıyla hayata mal oluyor. Kombi uzmanı Yunus Yıldırım, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, yetkili servis elemanları olmayan şahıslar tarafından yapılan yanlışların büyük risk taşıdığını vurgulayarak, kombi ve petek bakımları için de vatandaşları uyardı.

“İkinci el veya cihazlara uymayan parçaları uydurmaya çalışıyorlar”

Yıldırım, “Yetkili servisler haricinde vatandaşlarımız kimseyle çalışmamalı, cep telefonuyla arayarak kullanıcıları mağdur etmekteler. ‘Garanti uzatıyoruz’ diyerek garanti uzatmadan vatandaşlardan yüksek para alarak mağdur ediyorlar. Teknik bilgileri olmadan cihazlara müdahale ediyorlar, cihaz markası ne olursa olsun yetkili servis ile çalışmalarını öneriyoruz. Dışardan parça buluyoruz diyerek uymayan parçaları kombilere takmaya çalışıyorlar” dedi.

“Yanlış baca takımı ve menfez kapatılması ölüm getiriyor”

Servis olamayan kişilerin kombi montajı gerçekleştirdiklerinde bacaların yönünü hesaplamadan monte edip ya da tam monte etmeden bıraktıkları için son kullanıcıların atık gazdan zehirlenmelerine neden olduğunu aktaran Yıldırım, içerideki kaçak gazın dışarı atılması için kurulan menfezlerin kapatılması zehirlenmelerin önünü açtığını kaydederek açık bırakılması gerektiğinin altını çizdi. Yıldırım, “Kapalı menfezleri gördüğümüz zaman açarak kullanıcıları bilgilendiriyoruz, mağduriyet olacağını bildiriyoruz. Kapatmalarının nedeni içeriye hava gelmemesi, iç ortamın soğumaması ve gaz sarfiyatının düşmesi için yapılan bir işlem ama sağlığımızdan önemli değil. Kombi bakımında yetkili servisler yaklaşık 1 saat boyunca bakım yapıyorlar, içerisinde ileriye dönük problem çıkartılacak parçaları elden geçirirken merdiven altı bakım yapanlar bir bez vurarak bakımlarının yapıldığını söyleyip tehlike oluşturuyorlar. Yetkili servislerin yaptığı bakımda ısınmada verimliliği artırıyoruz, yakıtta tasarruf sağlıyoruz, cihazın ömrünü uzatıyoruz. Bakım fiyatları servislere göre değişkenlik gösteriyor biz 300 TL’ye yapıyoruz” şeklinde konuştu