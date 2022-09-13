Uzay eğitimleri başladı: Tüm Türkiye’den kayıt alınıyor

Eyüpsultan Belediyesinin alanında uzman isimlerle uzay eğitimi verdiği Ali Kuşçu Uzay Evi’nde düzenlenen Okullara Yönelik Güz Dönemi Eğitimleri için kayıtlar başladı. Eğitimlere sadece Eyüpsultan değil, Türkiye’nin tüm bölgelerinden kayıt olunabiliyor.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen program çerçevesinde; gezegenler, gök olayları, astronotların yaşamı, takım yıldızlar, Ay’a yolculuk ve roket konularında eğitimler verilecek. Okullara yönelik eğitimler hafta içi her gün ve günde üç seans olarak gerçekleştirilecek. Randevu sistemiyle düzenlenecek eğitimler için yalnızca öğretmenler telefonla arayarak kayıt oluşturabilecek.

Bireysel olarak da başvurular alınıyor

Eğitimlere bireysel olarak gelmek isteyenler için ise Cumartesi günleri 10:00-11:30 saatleri arasında dersler düzenlenecek.

Başkan Deniz Köken’den velilere çağrı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tüm öğrencileri eğitimlere katılmaya davet ederek, "Ali Kuşçu Uzay Evimizde okullara yönelik eğitimlerimiz başlıyor. Velilerimiz okulların WhatsApp gruplarına gönderip kıymetli öğretmenlerimizin sınıf adına kayıt olmasını talep edebilir. Amacımız; geleceğimiz olan çocuklarımızı bilime yönlendirmek ve bunu sizler olmadan başaramayız. Sadece Eyüpsultan değil, Türkiye genelindeki tüm okullara açığız" dedi.