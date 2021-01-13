Uyuyan tır sürücüsü bariyerleri aşıp kanala devrildi

Antalya’da seyir halindeki tır, bariyerleri aşarak yağmursuyu tahliye kanalına devrildi. Kazanın tır sürücüsünün uyuması nedeniyle devrildiği bildirildi.

Kazanın ardından D-400 karayolunda yaklaşık 4 saat trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, tırın kaldırılmasıyla yol yeniden açıldı.

Kaza D-400 karayolu Manavgat-Antalya Karayolu Yavrudoğan Mahallesinde meydana geldi. Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Murat Gül’ün kullandığı 06 CGS 838 plakalı çekici ve 35 AU 9268 dorse plakalı tır, Yavrudoğan mahallesi girişinde bariyerlere çarptıktan sonra yol kenarında bulunan yağmur suyu tahliye kanalına devrildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü Murat Gül, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat devlet Hastanesine kaldırıldı. Gül’ün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazanın sürücünün uyuması sonucunda meydana geldiği belirtilirken, kazanın ardından tırın kaldırılması için yapılan çalışmalar nedeniyle Manavgat-Antalya Karayolu Yavrudoğan girişinde yaklaşık 4 saat boyunca trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Tırın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.