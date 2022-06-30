Usta sanatçı Cüneyt Arkın için Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor. 85 yaşında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın için Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenleniyor.

85 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor. Cüneyt Arkın’ın ailesi ve yakınları tarafından sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi’nden alınmıştı. Arkın’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören için Atatürk Kültür Merkezi’ne getirildi. Arkın’ın tabutu sahneye konuldu. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arkın’ın hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır, sanatçılar ile yakınları katılıyor. Törende Arkın’ın oynadığı sinemaların kesitlerin yer aldığı bir film gösterildi. Törene devam ediliyor.