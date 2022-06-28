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Usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın cenaze programı belli oldu

İstanbul’da hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın cenaze programı belli oldu.

Genel 28.06.2022, 11:50
Usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın cenaze programı belli oldu

İstanbul’da hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın cenaze programı belli oldu.

Yeşilçam’ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta isim Arkın’ın cenaze programı belli oldu. Arkın için Perşembe günü saat 10.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenleneceği, ardından usta oyuncunun Teşvikiye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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