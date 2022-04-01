Üsküdar’da marketlerde KDV denetimi

Temizlik ürünleri ve yeme-içme hizmetlerinden alınan KDV’nin, yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesi sonrası Üsküdar’da marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte temizlik ürünleri ve yeme-içme hizmetlerinden alınan KDV yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi. 1 Nisan 2022 itibariyle uygulanan KDV indirimi sonrası Üsküdar Belediyesi Zabıta Ekipleri, marketlerde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, denetimler doğrultusunda KDV indirimi yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve ürünlerin son kullanım tarihlerini inceledi. İndirim sonrası deterjandan sabuna, tuvalet kağıdından bebek bezine kadar birçok üründe fiyatlarda düşüş yaşandığı görüldü.