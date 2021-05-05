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Unkapanı Kavşağı’nın yenileme çalışmalarına başlandı

Yenileme çalışmaları kapsamında Unkapanı Kavşağı’nın yıkım çalışmalarına başlandı. Yeniden yapılacak olan kavşağın 31 Temmuz’da açılması planlanırken, kavşaktaki yoğun çalışma havadan drone ile görüntülendi.

Genel 05.05.2021, 15:00
Unkapanı Kavşağı’nın yenileme çalışmalarına başlandı

Yenileme çalışmaları kapsamında Unkapanı Kavşağı’nın yıkım çalışmalarına başlandı. Yeniden yapılacak olan kavşağın 31 Temmuz’da açılması planlanırken, kavşaktaki yoğun çalışma havadan drone ile görüntülendi.

İstanbul’un en yoğun noktalarından biri olan Unkapanı Kavşağı’nın yıkılarak yeniden yapılma çalışmalarına başlandı. Kavşak üzerindeki ağaçlar sökülerek, başka bir yere dikilmek üzere taşındı. Eskiyen köprünün yerine 32.50 metre genişliğinde 44 metre uzunluğunda 2 açıklıklı yeni bir köprü yapılacağı öğrenilirken, yeni kavşağın 31 Temmuz’da açılması planlanıyor. Kavşaktaki çalışma ise havadan drone ile görüntülendi.
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