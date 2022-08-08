UMED’den farkındalık çalıştayı: Yeni Medya ve Dijital Terörizm

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü İletişim Başkanlığı Konferans Salonu’nda Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı düzenleniyor. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un gerçekleştireceği çalıştayda, yeni medya ile maruz kalınan dezenformasyon faaliyetlerinin ulaştığı boyutları gözler önüne serebilmek amaçlanıyor. UMED Başkanı Aslan Değirmenci’nin hazır bulunacağı çalıştayda, alanında uzman isimler tarafından dijital çağ tehditlerine karşı yapılması gerekenler ele alınacak.

Dijital platformlarda gizlice yürütülen terörizme karşı farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı, “Yeni Medyada Dezenformasyonla Mücadele” ve “Dijital Terörizm” olmak üzere iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Gazeteci-Yazar Nil Gülsüm Gül’ün moderatörlüğünü üstlendiği “Yeni Medyada Dezenformasyonla Mücadele” başlıklı birinci oturumda, TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Yusuf Özkır ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi İsmail Çağlar konuşmacı olacak.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gurbet Ece Zorba’nın moderatörlüğünü üstlendiği "Dijital Terörizm" başlıklı ikinci oturumda ise Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi Erol Tekmen, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Seyit Ahmet Dikici ve Siber Güvenlik Uzmanı-Yazar Oğuz Yılmaz konuşmacı olarak söz alacak.