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Uluslararası ödüllü KADES ile şiddet ihbarlarına anında müdahale ediliyor

İçişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına hayata geçirdiği uygulamaların sonuçlarını almaya başladı. Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), bugüne kadar 2,8 milyon kadın tarafından cep telefonlarına indirdi.

Genel 24.11.2021, 12:41
Uluslararası ödüllü KADES ile şiddet ihbarlarına anında müdahale ediliyor

İçişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına hayata geçirdiği uygulamaların sonuçlarını almaya başladı. Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), bugüne kadar 2,8 milyon kadın tarafından cep telefonlarına indirdi.

İçişleri Bakanlığı, aile içi ve kadına şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda personel eğitim çalışmalarına ağırlık veren bakanlık, hayata geçirdiği KADES uygulaması, Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi gibi projelerle kadına şiddetin son bulması için çalışıyor. KADES üzerinden gerçekleşen 242 bin 473 ihbarın tamamına anında müdahale edilirken, ihbarların 138 bininin gerçek acil durumlar için yapıldığı belirlendi.

Kadına ve aile içi şiddete yönelik bin 102 mücadele birimi kuruldu

Aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında bin 5’i polis merkezi amirliklerinde, 97’si jandarmada olmak üzere bin 102 aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele birimi, bu birimlerin yanı sıra jandarma karakolları ile polis merkez amirliklerinde bin 497 güven masası kuruldu. Aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında 2018 yılından bugüne kadar toplam 309 bin polis ve jandarma personeline eğitim verildi.

“Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu” güncellendi

Risk değerlendirme ve analiz çalışmalarının daha doğru yapılabilmesi amacıyla “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu” uluslararası geçerlilik ve ulusal tecrübeler doğrultusunda güncellendi.

3 milyona yakın kadın KADES’i telefonuna indirdi

İçişleri Bakanlığınca 2018 yılında hayata geçirilen ve geçtiğimiz günlerde Akdeniz Parlamenterler Asamblesi tarafından ödüle layık görülen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), bugüne kadar 2 milyon 758 bin 120 kadın tarafından cep telefonuna indirildi. Uygulama üzerinden gerçekleşen 242 bin 473 ihbarın tamamına anında müdahale edilirken, bu ihbarların 138 bininin gerçek acil durumlar için yapıldığı tespit edildi.

Elektronik kelepçe şiddeti önledi

Aile mahkemeleri hakimleri tarafından verilen kararlara istinaden şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerin şiddet mağdurlarına yaklaşıp yaklaşmadığının izlenebilmesi için elektronik kelepçe uygulamasına başvuruluyor. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) bin kapasiteli elektronik kelepçe izleme merkezi kuruldu. Bugüne kadar toplam 764 kişiye elektronik kelepçe takılarak takibi gerçekleştirildi. Merkezde şu an 272 vaka aktif izlenirken, elektronik kelepçe uygulaması ile takip edilen hiçbir olayda şiddet görülmedi.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Komisyonları kuruldu

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde il ve ilçelerde valiler ve kaymakamların başkanlığında çalışmalara ağırlık verildi. Valilik ve kaymakamlıklar başkanlığında “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Komisyonları“ kuruldu.

Ayrıca kadınlara yönelik eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yürütüldü.

503 bin 156 önleyici tedbir kararı verildi

Aile içi kadına şiddet mağdurlarına yönelik önleyici ve koruyucu tedbirler de artırıldı. 6284 sayılı Kanun kapsamında bugüne dek meydana gelen kadına karşı şiddet olaylarında 42 bin 572 şiddet mağduru kadına yönelik 50 bin 380 koruyucu tedbir kararı alındı. 136 bin 753 şiddet uygulayan erkeğe karşı ise 503 bin 156 önleyici tedbir kararı verildi.

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