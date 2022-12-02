Uluslararası Engelli Hakları Zirvesi’nde 55 ülkeden gelen temsilciler İstanbul’da buluştu

Dünyanın dört bir yanından gelen temsilciler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Avcılar’da buluştu. 6 kıtadan 250’den fazla temsilcinin katıldığı Uluslararası Engelli Hakları Zirvesi açılış oturumu ile başladı. Birleşmiş Milletler desteğinde USDHR işbirliği ile düzenlenen etkinliğin ev sahipliğini Avcılar Belediyesi yaptı. Avcılar’da bir otelde 2 gün sürecek etkinliğe BM Genel Sekreteri Antnio Guterres videolu mesaj gönderirken, BM Türkiye MUKİM Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Birleşmiş Milletler Afrika İyi Niyet Elçisi Queen Mother, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve 55’den fazla ülkeden bakanlar ve üst düzey bürokratlar katıldı. Konuşmaların ardından engelliler için yapmış olduğu katkılardan dolayı katılımcılara “Mükemmeliyet Ödülü” verildi.

“Engellilerin yaşadığı sorunlar bir insan hakları ihlalidir”

Böyle bir programa ev sahipliği yaptıkları için çok memnun olduklarını belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Özellikle engelli hakları konuşulduğunda uzun yıllar bir sağlık yaklaşımıyla, bir tedavi yaklaşımıyla ’sorun engellinin sorunu gibi görüldü. Biz engelliye destek olacağız, yardım edeceğiz’ anlayışıyla süreç yürüdü. Tabii burada iyi insanlar, yardım eden insanlar ortaya çıktı. Sonrasında başka bir yaklaşım, sosyal yaklaşım değerlendirildi. Sosyal yaklaşımla çözümler üretilmeye çalışıldı. Engelli meselesi, engellilik meselesi tam da Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin vurgu yaptığı, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin felsefesini oluşturduğu gibi bir insan hakları meselesidir. Engellilerin yaşadığı sorunlar bir insan hakları ihlalidir. Dolayısıyla insan hakları yaklaşımı ile engellilerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmamız gerektiği, çözüm bulunabileceği tüm dünyada konuşuluyor. Engellilere insan haklarına yönelik ciddi ihlaller olduğunu söylemek, dünyanın dört bir yanında, her bir tarafında engellilerin haklarının, temel insan haklarının ihlal edildiğini söylemek yanlış olmaz” diye konuştu.

Tüm dünyadan engellilerin eşitlik sorunu yaşadığını ve bunun aşılması gerektiğini anlatan Hançerli, “Tüm dünyada bir eşitlik ve adalet arayışına, mücadelesine ihtiyaç var. Eşitsizlik ve adaletsizlik sadece bireyler arasında değil. Ülkeler ve bölgeler arasında da her geçen gün adaletsizlik artıyor. Ve adaletsizliğin artmasıyla, eşitsizliğin artmasıyla birlikte dünyanın bir ülkesinden başka ülkelere göçler de başlıyor. Gelir adaletsizliğini ortadan kaldıracak, gelir adaletsizliğini azaltacak çözümler üretmeden dünyaya mutluluğun, huzurun gelmesinin mümkün olmadığını, Avcılar’dan İstanbul’dan bir kez daha, onlarca ülkeden gelen temsilciyle haykıracağız. Tüm dünyaya buradan bir kez daha sesleniyoruz. Eşitlik ve adalet istiyoruz. Eşitlik ve adalet için tüm insanlıkla, iyi ve güzel insanlarla birlikte el ele yürüyeceğiz” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, “Özel gereksinimli bireylerin imkanlarını arttırmak, sosyal, kültürel, ekonomik hayata katılımlarını kolaylaştırmak, bu alandaki en büyük önceliklerimizin başında geliyor. Bu konuya odaklanan ve özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları, sorunları üzerine uzmanlaşmış bir birimimiz var. Çok değerli çalışmalar yürütüyor. Bunun dışında, tabii tüm birimlerimizin faaliyetlerinde, etkinliklerinde, ürettiği alanlarda, mekanlarda, öze bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve tümden erişilebilirliği en üst seviyeye taşıyacak, kent hayatına katılımlarını maksimum bir biçimde kolaylaştıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Bütün birimlerimizin bu yönde aktif bir rol alması yönündeki prensiplerimizi hayata geçirdiğini ve bütün eylemlerinin de sıkı bir şekilde planlamalarının, imalatlarının denetlendiğini belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program panellerle devam etti. Toplantı Cumartesi günü de değişik oturumlarla devam edecek.

Öte yandan, yarın da devam edecek son oturumda, İş Yerinde Engelli Ayrımcılığı, 6 Sivil Toplum ve Gençlik Forumu, Engelliler için erişilebilirlik ve teknoloji ile ilgili konuşmalar olacak.