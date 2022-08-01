’Uluslararası Ataşehir Belediye Başkanlığı Tenis Turnuvası’ sona erdi

Ataşehir Belediyesi’nin Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğiyle düzenlediği "Uluslararası Ataşehir Belediye Başkanlığı Tenis Turnuvası” final müsabakalarıyla tamamlandı.

Taş Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye’nin birçok farklı kentinden TTF kategorilerinde 315 kişi, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) kategorilerinde ise maçlara 32 lisanslı yabancı tenisçi katıldı.

Yeni başlayan kadınlar kategorisinde Berrak Tezulaş, Yeni başlayan erkekler kategorisinde Ertan Taç, 18 yaş kadınlarda Petek Naz Yaver,18 yaş erkeklerde Hamza Akpınar, 18 çift erkeklerde Berke Tombul-Toygar Akdoğdu, 18 yaş çift kadınlarda Işıl Ercan- Nurgül Demirbay, 18 yaş kadın- erkeklerde Aylin Engör-Maksut Erkam Abdik, 30 yaş erkeklerde Batıkan Çolpan, 30 yaş kadınlarda Nilay Saygı, 35 yaş erkeklerde Ufuk Altuğ, 40 yaş erkeklerde Yüksel Soysal, 45 yaş erkeklerde Köksal Genç, 50 yaş kadınlarda Ayşe Özdil, 50 yaş erkeklerde Mehmet Bulak, 50 yaş çift erkeklerde Hakan Ağdaş-Hayati Fandaklı şampiyon oldu.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Sporun her branşını Ataşehir’de desteklemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye Tenis Federasyonu ile ortaklaşa düzenlediğimiz tenis turnuvasını bu kez uluslararası platforma taşıdık. Birçok şehirden sporcunun katıldığı turnuvada mücadele eden herkesi tebrik ediyor, kazanan şampiyonlara da spor hayatlarında daha nice başarılar diliyorum” dedi.