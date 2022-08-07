Ukrayna’ya gidecek olan ”Osprey S” adlı boş gemide denetimler tamamlandı

Tahıl Sevkiyat Anlaşması kapsamında Türkiye’den Ukrayna’ya tahıl almak amacıyla gidecek olan “Osprey S” adlı gemide denetimler tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, 22 Temmuz’da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna’dan tahıl almak için yola çıkmak üzere gelen Liberya bandıralı "Osprey S" isimli gemi, İstanbul’un kuzeyine demir atmıştı. Geminin seyrini ve takibini yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde görevli Müşterek Denetleme Timi, gemiye gelerek denetimlerini yaptı. Denetimlerin tamamlanmasının ardından boş gemi, tahıl almak üzere Ukrayna’nın Çornomorsk Limanı’na doğru hareket etti.