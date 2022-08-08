banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Ukrayna’dan hareket eden tahıl yüklü ‘Glory’ isimli gemi İstanbul’a ulaştı

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna’dan hareket eden mısır yüklü ‘Glory’ isimli gemi İstanbul’a ulaştı.

Genel 08.08.2022, 20:16
Ukrayna’dan hareket eden tahıl yüklü ‘Glory’ isimli gemi İstanbul’a ulaştı

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna’dan hareket eden mısır yüklü ‘Glory’ isimli gemi İstanbul’a ulaştı.

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Çornomorsk Limanı’ndan hareket eden 66 ton mısır yüklü gemi "Glory" İstanbul Boğazı açıklarına ulaştı. Gemi, Birleşmiş Milletler, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’den görevlilerin yer aldığı heyet tarafından yapılan denetim sonrası yoluna devam edecek.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu