Ukrayna’dan gelen “Navi-Star” gemisi denetimlerin ardından İstanbul Boğazı’dan geçti

Ukrayna’dan yola çıktıktan sonra İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişine demirleyen 33 bin ton mısır yüklü “Navi-Star” gemisi dün yapılan denetimlerin ardından İrlanda’ya gitmek üzere hareket ederek, İstanbul Boğazı’dan geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, 22 Temmuz’da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi” kapsamında Odessa Limanı’ndan İrlanda’ya doğru yola çıkan Panama bayraklı “Navi-Star” adlı gemi, İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişinde müşterek denetleme timi tarafından dün denetlendi. Denetimlerin tamamlanmasının ardından İrlanda’ya gitmek üzere hareket eden gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti.