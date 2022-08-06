Ukrayna’dan dün hareket eden üç gemiden 2’ncisi de İstanbul’da

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Çernomorsk Limanından hareket eden mısır yüklü ‘Rojen’ isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı. Gemi; BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’den heyetler tarafından yapılan denetim sonunda yoluna devam edecek.

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde dün Çernomorsk Limanı’ndan ayrılan Malta Bayraklı ‘Rojen’ isimli 13 bin ton mısır yüklü gemi İstanbul açıklarına ulaştı. BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’den heyetlerin denetim yapılacak ve denetleme sonucuna göre gemi yoluna devam edecek.

Öte yandan, 12 ton mısır taşıyan Türk Bayraklı "Polarnet" isimli geminin de önümüzdeki saatlerde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.